AKO RUČATE MESO JEDITE I OVO POVRĆE: Dr Perišić objasnio šta UBIJA vitamin C u namirnicama, a evo koju FATALNU GREŠKU svi pravimo

Doktor Vojislav Perišić, gastroenterolog, otkrio je koja je namirnica obavezna ako želimo da unesemo više vitamina C.

"Da li je korisno da deca jedu mladi krompir ili matori krompir? Obavezno mladi", rekao je profesor Perišić.

foto: Profimedia

"Puni su vitamina C, moramo ih pet minuta samo kuvati, i ne ljuštiti se. Očuvan je kvantum vitamina C, koji je poželjan baš u ovo vreme. Kada neko ruča, uz komad mesa treba da uzmima vitamin C i to je mladi krompir, a ukoliko ga prepečemo, ubili smo vitamin", rekao je on u Jutarnjem programu Prve TV.

foto: Profimedia

Profesor Perišić je upozorio da mladi krompir ne bi smeo da se peče dugo, niti da se kuva duže od desetak minuta, jer će izgubiti najveći deo vitamina.

"Ako ga kratko zapečemo u rerni, 5-10 minuta, ako duže onda će propasti, temperatura uništava vitamin C. Ispeći će se, mlad je, ima puno vode, a nema mnogo skorba. U mladom krompiru ima dosta fruktoze i saharoze. U redu je ali je termolabilan, biće uništen ako se duže termički obrađuje", rekao je on.

foto: Profimedia

kurir.rs

Bonus video:

01:52 Dr Perišić objasnio zašto dolazi do smrti od koronavirusa kod gojaznih