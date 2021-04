KAKO ODMAH DA PREPOZNAMO LAŽNI SIR PUN HEMIJE! Ima ga u radnjama i pecivu, a dr Perišić otkrio da ga jedna stvar ODAJE

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić pričao o siru koji kupujemo u prodavnici ili je sastojak doručka iz pekare.

Doktor, koji svakodnevno pričao o važnosti zdrave ishrane, kao i o vrstama mesa koje nikada ne bi trebalo da kupimo, otkrio je kako ćemo po jednoj stvari prepoznati da li je sir u radnji, ali i pecivu, lažan i pun hemije!

"Pecivo je nutritivna bomba, kroasan, ugljeni hidrati, skrob, lažni sir, sintetički. Kako ga prepoznati, često sam pričao sa seljacima sa Zlatara koji prave sir. Većina sireva je falš", rekao je on.

"Ako analiziramo koliko je litara mleka potrebno za kilogram sira, 5-6 litara, ne može kilo sira da bude 300 dinara! Po ceni ćete videti da li je pravi sir, pitajte koliko je kilogram, pitajte odakle je, ne može sa Zlatara ili Zlatibora da bude 300-400 dinara", rekao je gastroenterolog u jutarnjem programu Prve TV.

Podsetimo, dr Perišić je ranije dao savet kako treba da izgleda pravi doručak koji će nas razbuditi.

"Kako Englezi počinju doručak? Ovsenim pahuljicama, a zašto baš njima? Imaju beta glukan, to je oblik glukoze, šećera, koji se nalazi svuda, netoksičnog jedinjenja. Taj polimer glukoze brzo se apsorbuje, ulazi u koštanu srž i on se fiksira za bela krvna zrnca, makrofage, juri bakterije i viruse i kancerogene ćelije. To je ta prva linija odbrane", ispričao je gastroenterolog Perišić.

