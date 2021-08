ZDRAVLJE MU JE OZBILJNO POPUSTILO I VIDEO JE DA JE VRAG ODNEO ŠALU: Na ovaj PRIRODAN NAČIN se oporavio!

– Nakon dva pretrpljena infarkta, morao sam po savetu lekara u prevremenu penziju, ali stezanje, gušenje, preskakanje i bol iza grudne kosti nisu jenjavali – najčešće su se javljali u stanju mirovanja. Lekari su sada postavili još jednu dijagnozu: ANGINA PEKTORIS. Razni lekovi postali su moja svakodnevnica,a na takav život nisam bio navikao.

– Eto vidite i od zla ima gore – prihvatiše me i druge bolesti. Počeše da me bole bubrezi. Lekari ustanoviše upalu bubrega i bešike, što mi ni danju ni noću nije dalo mira. Bolovi? Nisu to bili obični bolovi, već takvi, koji su me ostavljali bez daha. Na ultrazvuku mi otkriše da na jetri imam cistu veličine 1,5cm i presavijenu žučnu kesicu. Srce još više popusti, pa mi ne dozvoljava da se krećem ni onoliko koliko su mi ponekad bolovi dozvoljavali. Uz sve ovo lekari mi predlažu operaciju na bešici što sam odmah odbio. Iz svega ovoga vidim da je vrag odneo šalu i da mi je zdravlje ozbiljno popustilo, ali kažu da se živ čovek bori dok god može, pa u tome ni ja nisam bio izuzetak. Ne znam šta mi je teže: srce, jetra, bubrezi, bešika ili što su me i noge izdale?!

– Prevrćem po nekim knjigama, tražim po novinama ne bih li negde naišao na neki lek koji bi mi bar u nečemu pomogao i tako tragajući pročitah o Bio-Teo centru. Uputim se ka njima u Beograd. Dadoše mi neke kapljice, ali se ja, iskreno da kažem, nisam mnogo nadao, ali eto nek i to probam, jer znam da narodna medicina pamti mnoge travare koji su znali koja travka leči od koje bolesti, pa sam se i ja nadao da će i meni Bio-Teo biljni sastavi makar malo pomoći. Znao sam da mi ne može odmah biti bolje, ali sam se strogo pridržavao njegovih saveta i već nakon dve nedelje osetih da mi je malo bolje, jer su mi bolovi malo oslabili.

– Nakon nešto više od mesec dana vidim ja da sam sasvim dobro: srce mi se smirilo, ne guši me i hodam sasvim dobro, bubrezi i bešika me više ne bole, pa odlučih da sve to proverim kod lekara. Poslaše me na razne preglede i na kraju ustanoviše da od ciste na jetri nema ni traga, da se žučna kesica ispravila, laboratorijske analize u granicama normale. Gleda sve to moj lekar koji me godinama prati, pa me pita šta sam to „radio“? Ćutim malo, pa onda pitam ja njega: Doktore, hoćete li mi verovati ako vam iskreno kažem? Kaže on da hoće, samo da mu kažem otkuda takve promene nabolje. Znam ja da lekari ne vole da im se travari mešaju u posao, ali ja moram da kažem, jer sam častan čovek i želim da kažem istinu, i kažem mu da sam uzimao čajeve i kapi od Bio-Teo centra. „Moguće je da vam je to pomoglo“ kaže moj doktor i reče mi da nastavim i dalje. Meni je sada sasvim dobro, ali sam za svaki slučaj uzeo još kapljica i melema da sve ovo utvrdim.

foto: Promo

Bio-Teo komplet br.1 za srce i kardiovaskularni sistem:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu I glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Bio -Teo komplet br. 3 za stomak:

Pomaže kod gorušice, gastritisa, bolova i grčeva u trbuhu,

Štiti i regeneriše ćelije jetre,

Koristi se protiv masne jetre, visokog lošeg holesterola ( LDL ) i triglicerida,

Čisti hepatobilijarni sistem i podstiče proizvodnju i lučenje žuči,

Stimuliše lučenje želudačnog soka, varenje i olakšava eliminaciju suvišnih gasova, ispoljava spazmolitički i karminativni efekat,

Olakšava crevnu pasažu, protiv zatvora i dijareje, za urednu stolicu,

Zaustavlja helikobakter pilori,

Otklanja mučninu i nadutost,

Eliminiše toksične materije iz organizma,

Ublažava tegobe nervoznog stomaka.

foto: Promo

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate

potrebno je popiti dva kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br. 3 za stomak iznosi 1.920 rsd za Srbiju, 32 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Ukoliko imate nervozan stomak, savetujemo vam da uz komplet br. 3 za stomak obavezno koristite i

Bio -Teo biljne kapi br. 33 Antistres, za opuštanje i ublažavanje stresa. Klikom OVDE saznajte više o njima.

Promo tekst