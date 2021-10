TESLINA STRUJA ZDRAVLJA! Doktorka visokim naponom leči mnoge bolesti: I SAM GENIJE SE OVAKO ISCELJIVAO

Paralelno sa zvaničnom medicinom razvijali su se i njeni alternativni vidovi, a sve u cilju da čoveku bude bolje.

To je shvatila i Violeta Stanimirović, koju iako ima zvanje profesora doktora, to je nije sprečilo da se okuša i na polju alternativne medicine.

Alternativni vidovi medicine postoje od kada i sveta. Međutim kod nas su doživeli ekspanziju nedavno. Violeta Stanimirović lekarka iz Beograda ozbiljno se posvetila alternativnoj medicini iako je specijalizirala kliničku farmakologiju, a bila je i banjski doktor i upravo je tada shvatila šta znači pomoći čoveku.

foto: Kurir televizija

- To znači da mu fizički i psihički omogućite da se rastereti fizičkih i duševnih bolova. Kada kažem duševni, ne mislim na psihijatrijske bolesti, nego patnju koju on ima zbog neke bolesti, ali to nisu samo lekovi, to je i lepa reč, odnos prema pacijentu, briga, pažnja - kaže doktorka Stanimirović.

Ovaj pristup nekada je bio praksa u lekarskim ordinacijama a doktori su se tada zvali porodičnim doktorima.

- Moderno rečeno taj nekada porodični doktor sad je jedna modernija verzija i to se zove integrativna medicina, pristup pacijentu holistički pristup a u stvari svodi se na to da vi porazgovarate sa pacijentom, da vidite te njegove analize zapadne medicine - kaže dr Violeta Stanimirović.

Jedan klinički farmakolog teškog srca prihvatio je uopšte da upozna alternativne vidove dijagnostike i lečenja. Violeta je uvela u svoju praksu alternativnu medicinu zahvaljujući sinu.

- Kao svako gradsko dete imao je problema sa sinusima, kašljevima, naravno lekovi se primenjuju, i kada je napunio osamnaest godina rekao je dosta si me ti lečila sad ću ja da se lečim i krenuo je sa homeopatijom. Homeopatija, bože šta je to su gluposti, tu nema molekul leka, to je samo informacija - priča dr Violeta Stanimirović.

Nekima deluje nemoguće, ali Violetin sin je svoje probleme rešio.

foto: Kurir televizija

- On je sa tim uspeo izbalansira svoju alergiju na ove čuvene ambrozije od kojih devedeset ljudi pati, i onda sam ja kao najveći protivnik alternativnih pristupa zaista zainteresovala se da vidim o čemu se tu radi i eto mene sada duboko u kvantnoj medicini.

Pored homeopatije, u svetu se sve više priča o čoveku kao vibrirajućem biću.

- Ja stalno spominjem Nikolu Teslu, ja bih rekla da sve vibrira oko nas da mi vibriramo, da naše ćelije i organi vibriraju na određenim frekvencijama to je još uočio Nikola Tesla i on se lečio mikro rezonantnom terapijom, mikro rezonantnim talasima - priča doktorka.

Shodno tome, ako je kako kažu čovek vibrirajuće biće, onda je upravo i dijagnostika i lečenje u vibracijama.

- Evo ovo je na primer vibraciona medicina, to se drži u rukama i mi tu imamo razne talase. Čemu služe oni? Pa ti talasi služe za peglanje talasa koji su uzročnik bolesti u nama.

Prema nekim tvrdnjama upravo te talase u lečenju koristio je i čuveni Nikola Tesla.

foto: Kurir televizija

- Mi sa tim samo pomažemo našem imunom sistemu da podigne tu svoju energiju i izbori se tim stvarima koje se nalaze u nama a koje nam smetaju.

Nisu ni talasi svemoćni. Violeta da bi znala kako da pomogne pacijentu prvo mu uputi lepu reč.

- Poremećaj energetskog balansa, e onda ga ovde stavljam na ovaj moj aparat i kroz razgovor koji sam prethodno vodila određujem koje organe bih trebala da analiziram, odnosno da se prođe dijagnostikom, da bih videla gde je taj poremećaj.

Aparati zasnovani na ovom principu su toliko precizni da mogu da uoče i promene na hromozomima.

Međutim nije sve u medicini, nešto je i u mislima.

foto: Kurir televizija

- Svi ti talasi u našem mozgu funkcionišu na određenim talasnim dužinama ali su izraženi oni talasi u zavisnosti od stanja u kojem ste, ako ste u radnom stanju onda su to beta talasi i kada su oni poremećeni dolazi do stresa.

Kave su ti misli takav ti je život.

Doktorka Violeta je napravila kako kaže savršen spoj, zvaničnu medicinu udružila je sa alternativno, i na sve to dodala široki osmeh i puno razumevanja. Pa i ako nam nije dobro, kako nakon toga da nam ne bude bar malo bolje.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:28 KAKO DA POPRAVITE SVOJE ENERGETSKO POLJE? Bioenergetičar posavetovao: Ovo treba da uradite da bi ponovo bili puni ENERGIJE!