MUCANJE JE IZLEČIVO! Logoped objasnio kako funkcioniše terapija i koliko vremena je potrebno da se govor vrati u normalu

Na svetu muca više od 70 miliona ljudi. Da, da, iako se čini da nema mnogo ljudi koji imaju govorni problem, broj je zaista veliki. Nije lako slušati osobe koje mucaju, ali je još teže biti "u njihovoj koži". Međutim, mucanja se ne treba stideti. Danas se obeležava Međunarodni dan svesnosti o mucanju, povodom toga gost Pulsa Srbije na Kurir televiziji bila je Nikoleta Stevović, master def. logoped koja je govorila šta je to pre svega mucanje i da li može da se izleči.

- Mucanje se javlja najčešće oko 2 i po godine, neki sledeći period je oko 5 godina pa srednja škola. Mucanje je veoma kompleksan poremećaj koji obuhvata razne aspekte, osnovni razlog je genetska predispozicija. Deca se rađaju sa sklonošču, okidači su ti koji određuju samo u kom periodu života će se javiti. Okidači mogu biti razni, emotivni, socijalni, hormonski. Ono što je važno, kada se govori o mucanje jeste da je to predispozicija sa kojom se dete rađa - objasnila je Nikoleta.

Nikoleta je istakla da je važno da se podigne svest o tome da je mucanje poremećaj koji može da se izleči.

- Ono što je najvažnije je da roditelji odmah odreaguju, da se jave logopedu kako bi se posavetovali kako da reaguju. Roditelj mora da promeni porodično okruženje, oni su ti koji moraju da promene ponašanje i kroz taj rad može da se poboljša govor deteta. Terapija je individualna, ne postoji neka prognoza koliko će trajati. Kada se dete uključi u terapiju, te terapije u proseku traju godinu dana a u nekim slučajevima i duže. Ono što je važno jeste da postoji rešenje za mucanje, to nije nerešiv problem, samo je pitanje dinamika rada. Treba nekih godinu dana da se vidi znatno poboljšanje. U samoj terapiji ima uspona i padova - rekla je Nikoleta Stevović.

Logoped Nikoleta Stevović je objasnila da jednom kad se mucanje izleči, postoji verovatnoća da se vrati u kritičnim periodima, zavisno od okidača.

- Moguće je da se vrati u kritičnim periodima, zavisi koliko su okidači jaki. Sa druge strane, dešava se da se to više nikada i ne vrati. Savet svima je da prihvate govor deteta, da se ne podsmevaju, jer to je poremećaj i on je rešiv. Roditelji ne treba da se stide svog deteta i treba da nauče dete da prihvati to i da se ne stidi - rekla je Nikoleta.

