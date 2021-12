10 BLAGOTVORNIH DEJSTAVA TOPLE VODE SA LIMUNOM: Evo šta se sve dešava u organizmu kada popijete ovaj napitak na PRAZAN STOMAK!

Limun je bogat vitaminima i samim tim ima mnoga blagotvorna dejstva za čovekovo zdravlje.

Dva najveća dejstva limuna su antibakterijsko i antivirusno. Pored toga, limun stimuliše jačanje imunog sistema i pomaže kod mršavljenja, jer je limunov sok jak digestiv i pročišćava jetru.

Mnoge lekovite supstance nalaze su u sastavu limuna, npr. limunska kiselina, kalcijum, magnezijum, vitamin C, bioflavonoidi, pektin, limonen, fosfor, cink, mangan… Sve ove supstance poboljšavau imunitet i pobeđuju eventualne infekcije u organizmu, piše Zdravismo.

Topla voda sa limunom

Za pripremu ovog lekovitog napitka koristite toplu vodu (nije neophodno da proključa). Izbegavajte hladnu vodu, jer je organizmu potrebno više vremena da razgradi hladnu nego toplu vodu. Takođe, koristite svež, ako je moguće organski limun, nikako flaširan sok od limuna. Iscedite ½ limuna i dodajte u čašu sa toplom vodom, i popijte ujutru na prazan želudac.

Napitak od tople vode sa limunom koristan je za mnoge zdravstvene probleme, i nema neželjena dejstva. Pročitajte za šta sve možete koristiti ovaj osvežavajući napitak.

1. Pospešuje varenje

Sok od limuna pomaže u eliminisanju štetnih materija i toksina iz organizma. Zahvaljujući materijama koje sadrži, limunov sok podstiče jetru da proizvodi supstancu, tj. kiselinu koja je neophodna u procesu varenja hrane. Vitamini i minerali koji se nalaze u limunovom soku, pročišćavaju crevnu floru od toksina. Digestivna svojstva limuna ublažavaju neprijatne simptome kod lošeg varenja, kao što su bolovi u stomaku, podrigivanje, nadutost i slično. Ovaj napitak se preporučuje svim osobama koje imaju probleme sa varenjem, kako bi se njihova lenja creva aktivirala.

2. Pospešuje mršavljenje

Svi već dobro znamo da je limun dobar i za mršavljenje. Utiče na detoksikaciju organizma, ima antiupalno dejstvo, a osim toga, sadrži i dosta vitamina C, koji limun čini moćnim antioksidansom. Već smo rekli da je limun bogat vlaknima, tj. pektinom, koji pozitivno utiče na osobe koje vole dosta da jedu (a sklone su gojenju), jer smanjuje želju za hranom (smanjuje apetit). Uključite ovaj napitak sa limunom u svoju alkalnu dijetu, i brzo ćete se rešiti viška kilograma.

3. Osvežava dah

Mnoge lekovite namirnice (npr. nana, peršun itd), a među njima i limun, idealne su za osobe koje imaju problema sa neprijatnim zadahom. Pored toga što osvežava dah, limun se može koristiti i za ublažavanje upale desni i zubobolje. Budite obazrivi, jer kiselina koju sadrži limun, može oštetiti zubnu gleđ. Stoga nije preporučljivo da perete zube odmah nakon konzumiranja limuna. Bolje je da prvo operete zube, pa da popijete napitak sa toplom vodom i limunom, ili da popijete ovaj napitak, pa da tek posle izvesnog vremena operete zube.

4. Moćan je diuretik

Napitak od vode i limuna eliminiše štetne materije iz organizma, tako što limun utiče na izbacivanje tečnosti, tj. povećava izmokravanje. Konzumiranjem limuna postiže se brže izbacivanje toksina, čime se sprečava razmnožavanje bakterija i omogućuje normalna funkcija urinarnog trata. Limunska kiselina pospešuje finkciju enzima koji utiču na bolji rad jetre, koja je zadužena za detoksikaciju čitavog organizma.

5. Čisti kožu

Limun je idealan za čišćenje kože lica, tačnije, idealan je za masnu kožu. Antioksidansi koji se nalaze u limunu, mogu smanjiti bore i otkloniti fleke sa kože, jer eliminišu slobodne radikale koji štete organizmu, a samim tim i koži. Da vaša koža bude zdrava i blistava, za to je odgovoran vitamin C koji uništava određene bakterije, glavne uzročnike akni i bubuljica. S obzirom na to da limun i voda utiču na pročišćavanje krvi od toksina, takođe pomažu vašoj koži da bude zdrava. Ukoliko vam je organizam iznutra čist, i vaša koža će biti lepa. Vitamin C iz unutrašnjosti organizma utiče na podmlađivanje kože. Da zaključimo, bilo da vodu i limun koristite za unutrašnju upotrebu ili za spoljašnju (za ispiranje lica), rezultat je isti, lepa i zdrava koža.

6. Uspostavlja pH ravnotežu organizma

Limun je po svojoj prirodi kiseo, ali kada ga unesemo u organizam, on postaje alkalan, tako da ne stvara kiselinu. Pored limunske, limun sadrži i askorbinsku kiselinu, a ove dve kiseline se lako razgrađuju u organizmu, i omogućavaju mineralima da alkalizuju krv. Treba da znate da bolesti nastaju kada je organizam po pH vrednosti kiseo. Konzumirajte vodu sa limunom svakodnevno, kako biste uspostavili pravilnu pH vrednost organizma. Na taj način se eliminiše mokraćna kiselina nataložena u tkivima i u zglobovima, koja dovodi do upala i bolova.

7. Jača imunitet

Limun je dobar za imuni sistem, upravo zbog visokog sadržaja vitamina C. Drugi blagotvorni sastojci limuna, zajedno sa vitaminom C, jačaju imunitet, štite organizam od prehlada i gripa, otklanjaju simptome astme i drugih respiratornih oboljenja, poboljšavaju moždanu funkciju, regulišu krvni pritisak, pospešuju apsorpciju gvožđa u organizmu (gvožđe igra bitnu ulogu za normalno funkcionisanje imunog sistema).

8. Ubrzava izlečenje

Askorbinska kiselina koja je prisutna u limunu, utiče na brže zarastanje rana i povreda, i bitna je za očuvanje zdravlja kostiju, hrskavice i vezivnog tkiva. Vitamin C, u kombinaciji sa drugim supstancama koje limun sadrži, deluje antiupalno, poboljšava opšte zdravlje organizma, naročito nakon preležanih bolesti, povreda i operacija.

9. Daje energiju i utiče na bolje raspoloženje

Hrana koju unosimo u organizam, tj. vitamini i minerali koje hrana sadrži, daju nam potrebnu snagu i energiju. S obzirom na to da je limun bogat mineralima i vitaminima, utiče na stvaranje energije, potrebne za normalno funkcionisanje organizma. Upravo zato se preporučuje svakodnevno konzumiranje tople vode sa limunom. Pored toga, jaka i prijatna aroma limuna utiče na popravljanje raspoloženja, a može otkloniti depresiju i uznemirenost.

10. Poboljšava rad limfnog sistema

Lekoviti napitak sa toplom vodom i limunom hidrira limfni sistem, obnavljajući tečnosti koje organizam svakodnevno troši. Kada organizam izgubi veliku količinu tečnosti, dolazi do neželjenih dejstva, kao što su pad imuniteta, umor, gubitak energije, zatvor, nesanica, razdražljivost, povišen ili nizak krvni pritisak itd. Hidriranjem limfnog sistema jača se imunitet i poboljšava otpornost organizma.

