MOJ SIN SE SAMOZADOVOLJAVA, ŠTA DA RADIM? Naši stručnjaci odgovorili na ŠKAKLJIVO pitanje, a evo kada TO može da postane PROBLEM

Samozadovoljavanje odnosno masturbacija je još tema o kojoj se nerado govori, a zapravo se radi o normalnim aspektima psihoseksualnog razvoja, tvrde stručnjaci.

O masturbaciji kod dece govorili su urolog prof. dr Aleksandar Milošević i psiholog Željko Mašović.

Seksualni nagoni kod dece u ranom uzrastu su nešto sa čim se roditelji češće susreću nego što se o tome govori, a šta je to što bi roditelji trebalo da znaju i kako da razgovaraju sa svojom decom,? Urolog prof. dr Aleksandar Milošević je rekao da postoje dokazi da do pojave seksualnosti dolazi još u majčinoj utrobi rekao je on na K1.

- Primećeno je dodirivanje genitalija još u majčinom stomaku. Masturbacija je sastavni deo našeg života, a tabu tema postala je zbog crkve koja je izrazila stav da je to „greh i da može dovesti do sušenja kičme“. Za decu je masturbacija igra, oni tako upoznaju svoje telo – objasnio je dr Aleksandar Milošević u emisiji "Uranak".

Kako kaže profesor, kod dečaka do erekcije dolazi i pre puberteta, a i kod devojčica se javljaju određene reakcije.

- Ali sve ovo što se događa pre puberteta nema veze sa orgazmom, jer je on u vezi sa hormonima. Masturbacija je u tesnoj vezi sa razvojem hormona – kaže dr Milošević.

I seksualnost se s vremenom razvija. Deca osećaju prijatnost, a orgazmi se javljaju u pubertetu. Svakako, deci bi trebalo objasniti da je dodirivanje privatna stvar i da ne bi trebalo da se dešava u javnosti. Masturbacija nije loša, ali loša je ako je ona jedini izvor zadovoljstva u odraslom periodu.

Na ovu temu u "Uranku" govorio je i psiholog Željko Mašović, koji je istakao da deca u uzrastu od druge do treće godine počinju ozbiljnije da istražuju svoj polni organ, i to važi i za dečake i za devojčice.

- Prijatnost počinju da doživljavaju tek u predškolskom uzrastu. Dodirivanje se u tom uzrastu javlja kao izvor prijatnosti, ili kao način da se prevaziđe neka neprijatnost. Na roditeljima je da razaznaju o čemu je reč, jer nije dobro da masturbacija bude način da se savlada stres ili tuga. Tu bi trebalo da roditelji pomognu, da dete uteše razgovorom i svojim prisustvom – kazao je Mašović na K1.

Decu kako kaže nikada ne bi trebalo grditi niti kažnjavati zbog masturbiranja.

- Ukoliko uočite da dete preteruje u tome, da je opsesivno, treba mu ukazati na druge izvore prijatnosti. I razgovor sa psihologom pomaže, ali najpre pokušajte da sami u razgovoru sa detetom rešite problem preterane masturbacije – savetuje Mašović.

