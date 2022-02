IMALA JE 121 KILOGRAM I ZAVISNOST OD HRANE: Stidela se sebe, a onda je PRESEKLA! Uzela je OVO i smršala 38 KG!

Sa samo devet godina, S. je počela da bude zavisna od hrane. Jedanput je krišom uzela komad kolača i od tog momenta je “krađa” hrane postala uobičajena. Nije želela da je iko vidi da jede i koju količinu hrane uzima, što se nastavilo i u odraslom dobu kada je često naručivala čitave obroke iz različitih restorana brze hrane i krišom ih jela u svom automobilu.

„Skrivala sam svoje najgore navike u ishrani. Prejedala sam se do te mere da me zaboli stomak, ali prosto nisam mogla da stanem. Iako sam znala da to nije dobro i stidela se zbog toga i pred samom sobom, a tek pred drugima, nisam mogla da se zaustavim “, kaže S.

U februaru 2020. godine, blizu svog 29. rođendana, ova menadžerka u jednoj IT kompaniji dostigla je svoju maksimalnu težinu i odlučila da je krajnje vreme da nešto preduzme.

“Bili smo na nekom team building-u i shvatila sam da ne mogu ništa da uradim od aktivnosti, želela sam da propadnem u zemlju od sramote, imala sam utisak da me svi gledaju... a onda je sve postalo još gore kada je došlo vreme za ručak”.

“Rekla sam sebi da ne želim više da budem zarobljenik svojih loših navika i da osećam ovaj stid zbog toga kako izgledam i šta radim sebi. “

Kada se vratila kući, počela je da istražuje po internetu šta bi moglo da joj pomogne da ispuni svoj cilj, a da nije “šarena laža”. Naišla je na GreenFit biljne kapi, pročitala iskustva drugih korisnika i bila sigurna da je to pomoć koju je tražila, jer kako kaže, nisu samo iskustva izuzetno pozitivna, već je i sastav kapi potpuno prirodan i ne može da joj naruši zdravlje koje je već bilo poljuljano zbog nezdravog života i velike kilaže. Poručila je set GreenFit biljnih kapi i počela da ih pije prema uputstvu.

„Promenila sam način razmišljanja“, kaže S. Pored toga što je prestala da jede brzu hranu uključila je i više voća i povrća u svoju ishranu, počela je i da hoda i svakodnevno radi lagane vežbe. Godinu dana kasnije, smršala je sa 121 kg na 83 kg, na potpuno prirodan način, što je omogućilo i da višak kože ne bude primetan.

Sada nastavlja da održava svoju težinu iz dana u dan se fokusirajući na zdravu hranu ili na ograničavanje veličine porcija.

„Prosto se osećam življom, srećnijom i poletnijom. Slobodna sam na način na koji nikada nisam mislila da mogu da budem kada sam bila teža. Nema toga što ne mogu da uradim, a za to su zaslužne isključivo GreenFit biljne kapi i volja!" - uz predivan osmeh kaže S. za kraj.

Ukoliko se borite sa viškom kilograma, ili znate nekog ko prolazi kroz tu bitku, okrenite se prirodi, jer ona zaista ima rešenje za svaki problem.

GreenFit biljne kapi za mršavljenje predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci

pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju

razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

foto: Promo

DOZIRANJE I VREME TRAJANJA:

GreenFit biljne kapi uzimaju se dva puta dnevno, ujutru i uveče po 75 kapi i traju oko 10 dana. 3

bočice ovih kapi su dovoljne za mesec dana. Za najbolje rezultate vam preporučujemo da koristite

GreenFit biljne kapi 2 meseca u kontinuitetu (6 bočica), a na dalje po potrebi.

Cena GreenFit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj

telefona 011/442 0502.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti

online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

