5 prednosti koje treba tražiti prilikom odabira dobre klinike za radioterapiju

Za 70% svih pacijenata obolelih od raka potrebna je terapija zračenjem u nekom trenutku njihovog života ili neke faze njihovog lečenja. Baš kao i hirurgija, radioterapija je modalitet lokalnog lečenja koji se koristi za uništavanje ili smanjenje tumornog opterećenja. Profesor dr Fulya Ağaoğlu, ugledni radijacioni onkolog u turskim bolnicama ACIBADEM i akademik Medicinskog fakulteta Acibadem, govori o uporištima koja izdvajaju vrhunske medicinske centre za radioterapijsko lečenje. Stručnjak sa više od 24 godine iskustva objašnjava prednosti koje pacijent treba da traži kada bira kvalitetno lečenje od raka.

1. Napredna oprema i infrastruktura

Najnoviji uređaji isporučuju dozu zračenja sa većom preciznošću za kraće vreme. Osim toga, postoje različiti modaliteti radioterapije i različiti aparati koji se mogu koristiti u zavisnosti od tipa, lokacije i stadijuma tumora. Acıbadem Health Group, na primer, ima sve uređaje u rasponu od CyberKnife (sajber nož), Gamma Knife (gama nož) i visokoenergetskih linearnih akceleratora do brahiterapijskih i intraoperativnih radioterapijskih uređaja, ne računajući protonsku terapiju, kaže prof. Fulya Ağaoğlu. "U našim bolnicama instaliran je i najsavremeniji MR Linac uređaj", dodaje ekspert. Za razliku od konvencionalnih uređaja, MR Linac omogućava radioterapiju koja je precizno fokusirana na metu, kao što MR snimanje može jasno da pokaže, u realnom vremenu, određene tumore koji se ne mogu dobro videti tomografijom, kao što je rak pankreasa ili rak jetre. "Osim toga, možemo da modifikujemo naše planove lečenja svakodnevno, pomoću MR Linac uređaja", objašnjava stručnjak za radijacionu onkologiju.

2. Timski rad i multidisciplinarni pristup

Lečenje raka je stvar timskog rada. Često zahteva kombinaciju hirurgije, hemoterapije, radioterapije, metoda snimanja, patologije i drugih metoda koje se koriste u narednom periodu. Zbog toga je radoiterapija samo jedan deo procesa lečenja. Može se koristiti sama, kao terapeutski modalitet za bolesti raka koje se ne leče hirurški, kao što su rak nazofarinksa, rak grlića materice i određene vrste limfoma. Pored toga, radijaciona onkologija se koristi u multidisciplinarnim tretmanima, u kombinaciji sa pre - ili postoperativnom hemoterapijom. Ili se radioterapija može koristiti za lečenje recidiva kada se bolest ponovo vrati u druge delove tela. "U Acıbadem Healthcare Group radimo kao tim u svim fazama, u rasponu od dijagnoze, lečenja i naknadnog praćenja. Svakog pacijenta procenjuje konzilijum za lečenje tumora", ističe prof. Fulya Ağaoğlu.

3. Tretmani prilagođeni pacijentima

U svetu razvoja medicine i mnoštva opcija lečenja, rešenja prilagođena pacijentima su obavezna. Personalizovani planovi lečenja uzimaju u obzir životno doba svakog pacijenta, istoriju zdravlja, navike, specifičan tip raka, njegovu lokaciju, veličinu i širenje. Pošto ljudi ne reaguju na isti način, na medicinske tretmane, prilagođena rešenja su dostupna do kraja, počevši od dijagnostičkih procedura, svakog koraka procesa lečenja, pa sve do post-tretmana. Prof. Fulya Ağaoğlu objašnjava zašto je to od suštinskog značaja za uspešno lečenje: "Biramo moderne modalitete snimanja, kao što su PET/CT, tomografija i magnetna rezonanca među metodama snimanja, posebno za svakog pacijenta. Možemo uzeti biopsijske uzroke u obliku zatvorenih biopsija, a samim tim hirurški zahvat nije potreban. Koristimo veoma napredne metode patološkog ispitivanja, da bismo proverili dijagnozu pacijenta.

4. Veliko iskustvo i stručnost

Veće bolnice obično imaju više iskustva sa obolelima od raka. U Acibademu se ogromno iskustvo vrhunskih lekara u njihovim disciplinama dodatno proširuje i multiplicira akumuliranom ekspertizom u bolničkom lancu od 22 bolnice. Prof. Fulya Ağaoğlu objašnjava: "S obzirom na timski rad, nismo ograničeni na ovu bolnicu; sarađujemo sa lekarima svih bolnica Acıbadem Healthcare Group.

5. Izvrsna nega pacijenata

Udobnost i pogodnost pacijenata su od ključnog značaja tokom lečenja raka. Udobno okruženje i usluge pogodne za pacijente omogućavaju pacijentima da se usredsrede na svoje lečenje i dobrobit. "Stvaramo okruženje, u kojem se dobro raspoloženi tehničari i osoblje recepcije odnose prema pacijentima, kao da su im rođaci", kaže prof. dr Fulya Ağaoğlu.

https://www.acibadem.rs

Promo tekst