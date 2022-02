PREDRASUDE O KOVIDU I ZAŠTO JE VAŽNA MENTALNA HIGIJENA: Dr Ivana Stašević Karličić objašnjava kako je virus uticao na ljude

Kovid nije doneo svakome isto, u zavisnosti od toga da li je i koliko bolovao i da li je nekoga izgubio.

Ivana Stašević Karličić, direktorka Klinike "Dr Laza Lazarević" ističe da je sada došlo do adaptacije i da je u centru pažnje uticaj kovida 19 na mentalno zdravlje u smislu multisistemskog delovanja, prvenstveno na centralni nervni sistem.

Ocenila je da su ljudi prevazišli stigmu i da se u velikom broju javljaju i zbog mentalne higijene.

Dve godine, koje u psihološkom smislu izgledaju veoma jako dugo su, kako je istakla za RTS prof. dr Ivana Stašević Karličić u jednom periodu uticale kao stres na naše misli, osećanja i postojao je jedan nalet povećane učestalosti anksioznih, depresivnih i sa stresom povezanih poremećaja.

Sada je, kaže, došlo do adaptacije i u centru pažnje je uticaj kovida 19 zapravo na mentalno zdravlje u smislu multisistemskog delovanja prvenstveno na centralni nervni sistem.

"I studije govore da prisustvo virusa u centralnom nervnom sistemu koje dolazi iz olfaktivnog trakta je fakat. Drugo, sama zapaljenska reakcija, citokini koji ugrožavaju krvnu moždanu barijeru i dovode zaista do uticaja direktnog na mozak i nekih centara koji su odgovorni za naše raspoloženje, razmišljanje i slično", objasnila je Stašević Karličić.

Dodala je da postoji uticaj kovida na obolevanje i na pogoršanje osnovne bolesti kod onih ljudi koji su već imali neke probleme sa mentalnim zdravljem.

Zašto je važna mentalna higijena

Tatjana Subotić, psiholog na Klinici "Dr Laza Lazarević" smatra da je danas situacija daleko bolja, većina je vakcinisana, postoje novi protokoli, ceo svet je opremljen i zdravstveni sistemi su spremni i da je neizvesnost sa kojom smo se nosili na početku značajno pala.

Ističe da su ih ljudi ranije zvali za kovid ali da danas češće zovu da pitaju za neke generalne probleme. Veruje da je ljudima postalo prihvatljivo da potraže profesionalnu i stručnu pomoć koja je dostupna i besplatna.

"Mi sve vreme osluškujemo koje su potrebe stanovništva i samim tim proširujemo i ceo servis za mentalno zdravlje. Sada imamo četiri opcije za pomoć ljudima. Osim pomoći za suicid u uslovima kovida, u oktobru smo otvorili i liniju za žene tokom i nakon porođaja kao i za pomoć mladima", rekla je Subotićeva.

I Ivana Stašević Karličić ukazuje da povećanje pacijenata takođe fluktuira tokom ove godine i da povećan broj ljudi koji se interesuje za usluge u psihijatriji nije isto merilo kao u somatskoj medicini. To kod njih znači, navodi, i da su ljudi prevazišli stigmu i da se javljaju i zbog mentalne higijene.

"To smo imali u Centru za mentalno zdravlje na SOS linijijama 0800 309 309. Procenjuju da je bilo oko 50 posto ljudi koji nisu bili bolesni a ipak su zvali za savet, što znači da smo zdravstveno prosvećeniji i da je pandemija nešto dobro, saznanje da moramo više da radimo na prevenciji, na higijeni. Donelo nam je i sigurnost da će društvo stati iza svih onih ljudi kojima je potrebno javno zdravlje", naglasila je ona.

Najavila je i novu aplikaciju za telefone koja će biti dostupna do kraja meseca a čiji su autori sa klinike.

Koliko dugo traju posledice

Subotićeva ističe da kovid nije doneo svakom isto, u zavisnosti od toga koliko je neko bolovao i da li je nekoga izgubio.

Smatra da je dosta teško generalizovati slučajeve.

"Ako ste vi nekoga izgubili, ako ste bili bolesni, ako ste iskusili hospitalizovano lečenje, to nije isto kao ako je jedan omikron prošao kao jedna prehlada i ništa nije bilo posebno problematično. Ako ste usamljeni ili ako imate podršu, to su sve stvari koje utiču na to. Kod nekih ljudi posledice mogu trajati nekoliko meseci nakon ozdravljenja", ocenila je Subotićeva.

Poručila je građanima da se vakcinišu, da se čuvaju i da se nadaju da će sve ovo kao i do sada proći.

"Možda je dobro vreme da promenimo pristup ovoj pandemiji i nadamo se da će biti proglašeno za endemsku bolest", zaključila je Ivana Stašević Karličić.

