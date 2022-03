PREŽIVEO JE 4 INFARKTA, A DANAS JE SNAŽNIJI NEGO IKAD: Unapredio je zdravlje na OVAJ prirodan način!

Koliko ti je zdravo srce, toliko ti je zdrav život. Mislio sam da mogu da pomeram planine, a onda je usledio infarkt za infarktom. Mojom, ili već čijom nemarnošću, ja sam tek posle četvrtog završio u bolnici – kaže M. T.

- Mislio sam da celog života na pravi način vodim računa o svom zdravlju, ali sam zanemario „samo“ jednu činjenicu : telo i srce mogu da podnesu teret samo do određene mere. Nisam se štedeo, radio sam po ceo dan. Usledile su aritmije, lupanje srca, a onda me je život dotukao, kada mi je nedavno preminula supruga. Sve je to trebalo podneti, okupiti porodicu, preuzeti svu odgovornost...

- Bio sam disciplinovan pacijent, redovno sam pio lekove, stanje se nije poboljšalo, ali ni pogoršalo. Želeo sam da potražim i druge mogućnosti, pošto verujem u delotvornost biljaka i prirodnih lekova. Nisam hteo da se pomirim sa tim da više ništa ne smem da radim.

- Pronašao sam Bio-Teo Centar na internetu, pročitao iskustva drugih ljudi sa sličnim problemima i rešio sam da poručim biljni komplet za srce i kardiovaskularni sistem Steve Marića. Iznenadio sam se kada sam posle prvog kompleta osetio da ponovo imam snage. Mogao sam da odem do bašte. U prvo vreme nisam ništa radio, ali mi je bilo dovoljno da udišem taj vazduh, da uberem plodove i da se pešice vratim kući. Bio sam presrećan.

Posle drugog kompleta, kaže gospodin M., počeo je da radi sitne poslove po bašti, da kreše ogradu. Uspeo je i da se više angažuje oko kuće i oko dece.

- Najsrećniji sam bio kada sam počeo da učestvujem u svemu u porodici, jer sam opet imao zdrav san i osećaj da se ujutru budim odmoran. Takođe, imao sam mnogo više strpljenja, bio sam smireniji i kada bi se desio neki problem. Nije me hvatala panika i strah kako će se sve rešiti. I deci sam preporučio biljne kapi Steve Marića, naročito što su i njih zadesile teškoće koje smo zajedno prevazilazili. Takođe, pije ih i moja rođaka, kojoj je zakazana operacija za ugradnju stentova i lekari kažu da su rezultati sa predoperativne kontrole mnogo bolji.

- Biljni komplet br. 1 za srce i kardiovaskularni sistem Steve Marića dale su mi volju da se potpuno okrenem bilju, čitam i istražujem o svojim zdravstvenim problemima, pa sam tako počeo i da vežbam. Čini mi se da danas imam mnogo više snage nego kad sam bila mlađi, a prešao sam sedamdesetu. Moja deca su prihvatila da piju Antistres kapi, jer je stres glavni pokretač svih zdravstvenih tegoba. U našu kuću se uselio mir, za kakav pre nismo znali. Svi imamo strpljenja za sve.

Bio-Teo biljni komplet br. 1 za srce i kardiovaskularni sistem

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu da koriste i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

