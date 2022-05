HOĆE LI STIĆI DO NAS? Šire se Evropom, BELGIJA je prva država koja je uvela OBAVEZNI KARANTIN protiv MAJMUNSKIH BOGINJA

I u Belgiji su zabeležena tri slučaja majmunskih boginja, a oni koji se zaraze do juče u Evropi nezamislivim virusom od sada će morati da se samoizoluju 21 dan.

Do sada je u svetu potvrđeno 120 slučajeva ovih boginja u 14 zemalja, a Belgija je postala prva zemlja koja je uvela obavezni karantin. Svi sa simptomima će morati da se izoluju dok im rane skroz ne nestanu.

foto: Shutterstock

Prva infekcija u ovoj zemlji zabeležena je u petak, a sve infekcije povezane su sa festivalom u gradu Antverpenu. U međuvremenu, lekari upozoravaju da se Velika Britanija suočava sa značajnim porastom infekcija u narednim danima i nedeljama. Do sada su u Agenciji za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva zabeležili 20 slučajeva.

Dr Kler Djusnap, predsednica Britanskog udruženja za seksualno zdravlje i HIV, rekla je za Skaj njuz da će odgovor vlade na epidemiju biti "kritičan".

„Naš odgovor je ovde zaista kritičan. Biće još dijagnoza tokom sledeće nedelje. Koliko – teško je reći. Najviše me brine da infekcija već proširila Evropom i da kruži opštom populacijom, a doći do kontakata svih tih ljudi je ogroman posao. To znači da bi zaista mogli da se pojave značajni brojevi zaraženih u naredne dve ili tri nedelje."

foto: Medical-on-Line / Alamy / Alamy / Profimedia

Dr Suzan Hopkins, glavni medicinski savetnik za UKHSA, rekla je da će ažurirani podaci o slučajevima za vikend biti objavljeni u ponedeljak.

Majmunske boginje su virus koji potiče iz zapadne i centralne Afrike. Iako se virus ranije nije pominjao kao polno prenosiva infekcija, navodno može da prodre u organizam kroz direktan seksualni kontakt i tokom bliskog kontakta sa zaraženom osobom. Kako je većina potvrđenih slučajeva u Velikoj Britaniji identifikovana među gej i biseksualnim muškarcima, Agencija za zdravstvenu bezbednost je „zamolila one koji žele da stupe u seksualni kontakt da budu posebno oprezni u pogledu bilo kakvih neobičnih osipa ili lezija na svom partneru.“ pogođeni su i mladi koji se svugde kreću.

Za utehu je da soj koji se pojavio u Britaniji ima nisku stopu smrtnosti i većina ljudi se potpuno oporavlja.

foto: Shutterstock

Inače, bolest se može preneti kontaktom na odeći ili posteljini, kao što se videlo 2018. kada je medicinska sestra NHS-a zakačila virus. Direktan kontakt sa krastama takođe može da širi virus, kao i udisanje kapljica kada osoba sa osipom kašlje ili kija.

Treba da znate da simptomi uključuju osećaj hladnoće bez obzira na spoljnu temperaturu, groznicu, glavobolju, iscrpljenost, bolove i otečene limfne čvorove. Simptomatični osip se širi oko pet dana. Prvo zahvata lice, pa onda celo telo. Oporavak nakon dobijanja terapije obično traje nekoliko nedelja, a stopa mortaliteta je od jedan do 10 odsto.

Kurir.rs/Sky News

Bonus video:

03:50 OVO SU RIZICI TRUDNOĆE U POZNIJIM GODINAMA Milošević: Fiziologija je sa ženama neumoljiva! OTKRIO NEPOZNATE PODATKE O ŽENSKOM TELU