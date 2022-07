GINEKOLOG DR SLAĐANA RAOVIĆ UPOZORAVA: Leti gljivice OVO naprosto obožavaju, a žene to ipak stalno rade i GREŠE!

Verovatno ne postoji žena koju barem jednom u životu nije mučila neka vaginalna infekcija.

Tokom leta posebno im činimo veliku uslugu ako se ne presvučemo po izlasku iz vode. Obožavaju vlažno i toplo okruženje!

Da biste sprečili pojavu bolesti, promenite mokar kupaći kostim ili gaćice ako se preznojite, a uradite i ovo što vam savetuje dr Slađana Raović.

foto: Privatna Arhiva

dr Slađana Raović, ginekolog, specijalista u lečenju i zaštiti reproduktivnih organa

Problem je što zbog pogrešne samodijagnoze i neadekvatnog lečenja često ostaje neizlečena uz ponovnu pojavu bolesti, posebno tokom letnjeg perioda.

Vaginalna gljivična infekcija je uporan problem, a javlja se kao posledica nošenja mokrih kupaćih kostima leti, pijenja antibiotika, korišćenja agresivnih sredstava za intimnu negu.

BROJNI UZROCI

Ovu bolest izaziva kandida albikans, gljivica normalno prisutna u organizmu, pa i na vaginalnoj sluznici. Međutim, ona se preterano razvija kod poremećaja vaginalne kiselosti - pH, pada imuniteta, ali i posle upotrebe antibiotika ili kortikosteroida, kontraceptiva, kod dijabetesa. Retko se javlja pre puberteta i u menopauzi, a kandidijaza je usled visoke koncentracije estrogenih hormona najčešća u trudnoći.

foto: Shutterstock

Gljivice se, inače, mogu preneti seksualnom partneru, kod koga često ne dolazi do ispoljavanja simptoma infekcije, ali on je može posle ponovo preneti. Zato par mora da se leče istovremeno, a najbolje je kao meru prevencije koristiti prezervativ.

Naime, vaginalna kandidijaza se može preneti vaginalnim, oralnim i analnim odnosom; 12-15 odsto muškaraca će nakon seksualnog odnosa sa inficiranim partnerom dobiti simptome peckanja, svraba i osipa, poznatog kao balanopostitis.

foto: Shutterstock

I hronični stres utiče na nekontrolisni razvoj vaginalne kandidijaze

LEČENJE JE OBAVEZNO

Žene koje imaju kandidijazu uglavnom pate od veoma intenzivnog svraba i iritacije. Koža vulve je roze ili crvena, ponekad sa belim tačkama koje se ne mogu otkloniti.

Ako osetite bilo koji od simptoma, obavezno se odmah javite ginekologu, koji će vam dati najbolje savete i odrediti najkvalitetniji način lečenja.

Uz terapiju, odrediće adekvatan način ishrane i uputiti kako da promenite druge loše životne navike.

foto: Shutterstock

SIMPTOMI KANDIDIJAZE - crvenilo i otok vulve - svrab i iritacija - zahvataju vaginu i vulvu - peckanje i bol, posebno prilikom mokrenja i tokom polnog odnosa - vaginalna bol i osetljivost - beličasti, sirasti i gust sekret

Tretman se određuje prema težini simptoma. Za one blaže, to je obično upotreba antifungalne kreme, masti, tableta ili supozitorija jedan do tri dana. S druge strane, teške vaginalne gljivične infekcije uključuju često dvonedeljni tretman.

Ginekolog ne sme da se preskoči: ova gljivična infekcija nije opasna po zdravlje poput nekih drugih polno prenosivih bolesti, ali ako se ne leči - može da izazove sterilitet!

foto: Shutterstock

Gljivične i bakterijske upale mogu da imaju slične simptome, ne smete sami da postavljate dijagnozu!

Posebno je važno znati da, ako vam se kandida nakon lečenja ipak vrati, ne kupujete vaginalete samoinicijativno jer je u tom slučaju potrebna drugačija vrsta lečenja.

TRUDNICE, OPREZ!

Kod trudnica se često razvija vulvovaginalna kandidijaza i ona se obavezno leči uzimanjem lokalnih antimikotika, koji sprečavaju i simptome i zapaljenje plodovih ovojaka i komplikacije u trudnoći.

foto: Profimedia

Takođe, vaginalna kandidijaza u vreme porođaja može da dovede do infekcije novorođenčeta. Postoji i veća šansa za rascep vagine tokom porođaja, a rane nakon rascepa ili epiziotomije teže zaceljuju. Nažalost, lečenje kandidijaze kod trudnica traje nešto duže i potrebno ga je ponavljati zbog čestih vraćanja infekcije.

NAJVAŽNIJA JE PREVENTIVA

Za nastanak gljivične infekcije je potrebno da dođe i do poremećaja kiselo-bazne ravnoteže krvi, pa se promenom načina ishrane postiže višestruki efekat. Iz ishrane treba da isključite prekomerne šećere, kofein i alkohol, dobro izbalansirana ishrana je neophodna kod dijabetičara, a upotreba antibiotika se podrazumeva samo ako je propisana od lekara.

foto: Profimedia

IZBACITE: šećer, maltozu, kukuruzni sirup i skrob, veštačke zaslađivače, fruktozu, sodu, laktozu, mlečni šećer sadržan u mlečnim proizvodima, hleb, kolače, keks i druge rafinisane ugljene hidrate, industrijske voćne sokove, paradajz sok, osim domaćeg, hranu koja sadrži sirće, ukiseljeno povrće, dimljenu hranu, alkohol, sušeno meso i voće, gljive, pistaće i kikiriki.

90 % žena koje su smanjile konzumaciju šećera smanjilo je i pojavu gljivičnih infekcija

KONZUMIRAJTE: integralni pirinač, proso, ječam, sveže povrće. Zeleno povrće pripremajte na pari jer obiluje hlorofilom koji pročišćava organizam. Korisni su i ražani hleb, kukuruzne kokice, tortilje, tofu, miso, obični jogurt, krto meso, sveža riba, meso i jaja prirodno hranjene kokoši, čisto maslinovo ulje, beli luk.

foto: Shutterstock

Uz to, preporučuje se uvek nošenje udobnog, pamučnog veša, kao i korišćenje pamučnih uložaka. Obratite pažnju na deterdžent i omekšivač koji upotrebljavate - ako sadrže hemikalije koje vaša koža ne podnosi, koristite ekološki ili sami napravite prirodno sredstvo za omekšavanje rublja.

Područje vagine uvek mora da bude suvo!

Nemojte predugo da nosite mokar kupaći kostim ili veš, gljivicama odgovara vlažno okruženje. Nakon plivanja, kupanja i tuširanja obrišite osetljivu regiju čistim peškirom i odmah nakon toga bacite ga na pranje.

foto: Profimedia

Za intimnu negu su najbolje pene koje imaju niski pH - od 4,5 do 5

Izbegavajte proizvode za negu tela jakih mirisa i aroma. Posebno je važno prestati sa upotrebom parfimisanih proizvoda za intimnu regiju.

Pijte dovoljno vode jer to pomaže bubrezima i crevima da isperu otpadne materije i smanjuje kiselost organizma. Uključite i čaj od đumbira, ehinacee, limunove trave i komorača.

Kurir.rs/Lena/B.M.

Bonus video:

03:52 VISOKE TEMPERATURE UTIČU NA PSIHU! Dr Đinđić za Kurir TV objasnio kako nam vrućina NARUŠAVA ZDRAVLJE: Samo ovako ćete ga sačuvati!