MUKU SAM MUČIO SA HELIKO BAKTERIJOM: Nema šta nije probao dok nije naišao na ovo prirodno rešenje!

Moje ime je Milan (34), iz Beograda sam i radim u IT sektoru kao programer. Pored svog redovnog posla u poslednjih godinu dana sam počeo da se bavim i radom sa klijentima, što je dovelo do velikog stresa, neispavanosti i veoma loše ishrane. Ubrzo sam počeo da osećam gorušicu koja je bila sve češća i jača. Napokon sam rešio da uradim pregled, pored krvne slike su me poslali da uradim i “izdisajni test” na Heliko bakteriju. Test je bio pozitivan i tu kreće moja muka. Lekar mi je prepisao dva antibiotika u kombinaciji sa probioticima. Kako sam završio terapiju, počeo sam da imam problema i sa oralnom kandidom. Na žalost, Heliko bakterija je i dalje bila prisutna, iako ova terapija, kako kažu, daje dobre rezultate.

Obratio sam se firmi Bio-Teo Centru u nadi da će oni imati rešenje za moje probleme. Dobio sam da pijem Bio-Teo biljni komplet br. 3 za stomak kao i Bio-Teo biljne kapi br. 33 Anistres.

Rekli su mi da je bitna i ishrana. Da mi je potrebno da izbegavam masnu i tešku hranu, kao i kafu, gazirana pića i alkohol koji su jako nepoželjni kod eliminacije ove bakterije, zatim da izbegavam proizvode od belog brašna i da pređem na integralna peciva, pirinač i slično. Iako mi je bilo jako teško, koliko sam mogao, pridržavao sam se ovih saveta. U periodu od 2,5 meseca ispio sam dva Bio-Teo kompleta br. 3 u kombinaciji sa Antistres kapima. Kontrolok sam veoma brzo izbacio, gorušica je bila sve manja i manja, a nervoza i stres su popuštali. Definitivno sam spavao daleko bolje! Po ispijenom drugom kompetu opet sam otišao na pregled i gle čuda, bakterije više nije bilo! Bio-Teo kapi br. 33 Antistres i dan danas pijem redovno, a komplet za stomak i dalje pijem po par puta godišnje preventivno.

Uskoro je vreme i da malo očistim pluća sa Bio-Teo preparatima, kreće sezona gripa.

BIO-TEO KOMPLET BR. 3 ZA STOMAK, SAVET LEKARA

Da li ste znali da je hrani potrebno čak 24 do 72 sata da prođe u potpunosti kroz vaš probavni trakt? Saznajte kako da prirodnim putem potpomognete varenje i poboljšate zdravlje stomaka.

foto: Promo

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br. 3 za stomak iznosi 2340 rsd za Srbiju, 39 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

BIO-TEO BILJNE KAPI BR. 33 ANTISTRES

foto: Promo

Cena za Antistres – biljne kapi br. 33 – ZA UBLAŽAVANJE STRESA I UMIRENJE iznosi 1200 rsd za Srbiju, 24 KM za Bosnu i Hercegovinu i 11€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

MELEM ZA HEMOROIDE

foto: Promo

Cena biljnog melema-kreme za negu analnog predela - HEMOREKTAL iznosi 1200 rsd za Srbiju i porudžbinu možete izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

KAKO SE REŠITI VISOKOG HOLESTEROLA?

foto: Promo

Cena Biljni komplet br. 1 + Biljne kapi br. 63 iznosi 4070rsd za Srbiju i možete izvršiti porudžbinu klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

BIO-TEO KOMPLET BR. 6 ZA PLUĆA I DISAJNE PUTEVE

foto: Promo

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa i traheitisa

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Olakšava kašalj, pomaže kod astme i upale pluća

Olakšava tegobe HOBP (hroničnog oboljenja pluća)

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa

Ukoliko imate alergijski bronhitis ili astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd. savetujemo vam da uz Bio-Teo komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i kapi br. 16 ImunoDetox.

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br.6 za pluća i disajne puteve iznosi 2340 rsd za Srbiju, 39 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

VIDEO IZJAVE KORISNIKA:

(Promo)