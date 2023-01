KADA POČNEM DA KAŠLJEM NEMA KRAJA: Od detinjstva ima bronhitis, a napade je efikasno sprečila na ovaj prirodan način!

- Od detinjstva „vučem“ bronhitis, čuvam se prehlade, pijem čajeve, sirupe, i tako se bolest godinama samo „utiša“, zaleči, pa čim se malo nahladim, eto opet problema – Marija M. (43), službenik iz Kruševca.

- Kada počnem da kašljem, nema kraja, raste pritisak, počinjem da se znojim, a na takvom sam radnom mestu gde radim sa strankama, i ne mogu sebi da dozvolim da mi se na poslu desi napad. Sa druge strane, izložena sam i raznim virusima, i stvarno sam se trudila da lekovima pomognem sebi kako bih izbegla neprijatne situacije i odsustvovanje sa posla. Slušala sam lekare, uzimala lekove, ali bude neko kratko vreme bolje, pa opet stara priča.

U martu prošle godine Marija kaže da je bila baš iscrpljena. Kašalj je nije napuštao danima, a korona je uplašila i nije išla kod lekara, kako ne bi još više rizikovala.

- Zbog toga sam rešila da pomoć potražim na internetu, da vidim postoji li kakav prirodni lek, i našla sam BIO-TEO Centar. Proučila sam, jer su svi podaci dostupni, može se videti od kojih tinktura se prave preparati, i odmah sam poručila Bio-Teo komplet br. 6 za pluća i disajne puteve. I sama sam nešto znala o biljkama, i verujem u njihovu lekovitu moć.

- Sada pijem treći komplet BIO-TEO kapi, i već dugo se nisam zakašljala. Bilo mi je bolje već posle prvog kompleta, bila sam smirenija i bolje disala. Nastaviću i dalje da uzimam kapi, jer one su me ojačale u svakom pogledu. Sigurnija sam, veselija, bolje spavam. Najgori su bili napadi noću, kada se probudim i ne mogu da odspavam do jutra, a mora da se ustane za posao.

- Moram da napomenem da uzimam i kapi br. 16 za imunitet, i verujem da su me one sve vreme čuvale – nema nazeba, mogu duboko da udahnem, i potpuno se drugačije osećam. BIO-TEO mi je zaista poboljšao kvalitet života – zadovoljno na kraju kaže naša sagovornica.

BIO-TEO KOMPLET BR. 6 ZA PLUĆA I DISAJNE PUTEVE

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa i traheitisa

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Olakšava kašalj, pomaže kod astme i upale pluća

Olakšava tegobe HOBP (hroničnog oboljenja pluća)

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa

Ukoliko imate alergijski bronhitis ili astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd. savetujemo vam da uz Bio-Teo komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i kapi br. 16 ImunoDetox.

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br.6 za pluća i disajne puteve iznosi 2340 rsd za Srbiju, 39 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru.

BIO-TEO BILJNE KAPI BR. 16 - Alergije, imunitet, detoks, krvna slika

Za jačanje imuniteta

Protiv alergija

Dopuna uz komplet za pluća u slučaju astme ili alergijskog bronhitisa

Pomaže kod anemija (malokrvnosti)

Za detoksikaciju čitavog organizma

Poboljšava krvnu sliku

BIO-TEO KOMPLET BR. 3 ZA STOMAK, SAVET LEKARA

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br. 3 za stomak iznosi 2340 rsd za Srbiju, 39 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru.



Ukoliko imate nervozan stomak, savetujemo vam da uz Bio-Teo komplet br. 3 za stomak obavezno koristite i Bio -Teo biljne kapi br. 33 Antistres, za opuštanje i ublažavanje stresa. Klikom OVDE saznajte više o njima:

Česta dopuna uz ovaj komplet je Bio-Teo HEMOREKTAL melem protiv hemoroida. Idelano je kombinovati ova 2 proizvoda za potpuno rešavanje problema analne regije.

Jedinstven biljni melem kreiran po originalnoj recepturi na bazi ekstrakata hajdučke trave, divljeg kestena, gaveza, aloje, lanilista; propolisa, eteričnih ulja karanfilića, sandalovine i pačulia. Aktivne materije iz navedenih komponenti deluju izuzetno blagotvorno na kožu i sluzokožu analne regije.

Cena Bio-Teo melema Hemorektal iznosi: 1200 rsd za Srbiju, 19 KM za Bosnu i Hercegovinu i 8.5€ za Crnu Goru.



BIO-TEO BILJNI KOMPLET BR. 1 ZA KARDIOVASKULARNI I NERVNI SISTEM

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

Ubrzava oporavak posle moždanog udara – šloga

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br. 1 za kardiovaskularni sistem iznosi 3470 rsd za Srbiju, 59 KM za Bosnu i Hercegovinu i 29€ za Crnu Goru.



Kod veoma visokog LDL (lošeg holesterola) preporučujemo vam da koristiti i Bio-Teo kapi br. 63 za jetru u kombinaciji sa ovim kompletom. Pogledajte specijalnu ponudu za ova 2 proizvoda zajedno KLIKOM OVDE.

Bio-Teo biljne proizvode su prepoznali brojni lekari iz regiona. Poslušajte mišljenje jednog od njih:

