VREDNO JE RADIO, A NIJE VODIO RAČUNA O ZDRAVLJU I BIO JE DUGOGODIŠNJI PUŠAČ: Pomogao je sebi na OVAJ način!

Dobrivoje (57) iz okoline Leskovca, ubeđen je da je sebi poboljšao zdravlje i kvalitet života, zahvaljujući BIO-TEO kompletima za srce i za pluća.

- Čim sam osetio veći zamor, požalio sam se prijatelju koji je lekar, i rekao mi je da nije ni čudo koliko radim, a ne vodim računa o svom zdravlju, zapravo o tome šta jedem i pijem. Otišao sam na preglede, nisam dobio nikakvu dijagnozu, već su mi rekli da moram da povedem više računa o ishrani, jer sam u godinama kada su krvni sudovi zakrčeniji, a to vodi ka ozbiljnijim oboljenjima.

Dobrivoje je poljoprivrednik, a to je rad „od jutra do sutra“. Sa fizičkim radom se često i pretera, pa to uzrokuje određena stanja koja narušavaju zdravlje.

- Shvatio sam da moram da pomognem sebi, na bilo koji način. Na sreću, ćerka mi studira medicinu, pa je upućena u lekove i preparate, pa i one koje ne proizvodi farmaceutska industrija. Skrenula mi je pažnju na sajt BIO-TEO Centra na kojem je pronašla preparate na bazi bilja i bila uverena da je u pitanju prava stvar za mene. Tako je i bilo.

Naš sagovornik je popio dva Bio-Teo kompleta za srce i kaže da se oseća kao da je dobio novu snagu. Ne zastaje više da se odmori niti pravi duže pauze pri kretanju.

- Ponovo mogu da radim kao nekada, iako mi je 57 godina. Zaključio sam da je mom zamoru doprinelo i pušenje, na šta mi je ukazivao i moj prijatelj doktor. Ali, još više sam se zabrinuo kada više nisam mogao da spavam na obe strane. Lekari su mi rekli da imam pušačka pluća, pa sam počeo da pijem i BIO-TEO komplet za pluća i disajne puteve.

- Nakon drugog kompleta, skoro svi problemi su nestali. Mogu duboko da udahnem, izbacio sam gomilu sekreta, spavam kao novorođenče. Istina, umoran zaspim i ne znam na kojoj sam strani, ali to više nije važno. Ne osećam nikakve veće tegobe. Uveren sam ne samo da sam poboljšao sebi kvalitet života, već da sam ga i produžio.

Dobrivoje je bio pušač 15 godina, pa je prestao, odnosno napravio veliku pauzu. Međutim, pre neku godinu ponovo je u društvu počeo da puši, pa su jedna ili dve cigarete prešle na pet ili šest.

- Tad sam se osetio najgore. Više neću da zapalim ni jednu, dok sam živ. Uvideo sam da su BIO-TEO kapi i velika preventiva u sprečavanju težih oboljenja, i rešio sam da ću s proleća i jeseni, uvek, imao tegobe ili ne, popiti po dva kompleta – da očistim pluća i ojačam srce, jer je poljoprivreda posao sa koga se ne odlazi u penziju – kaže na kraju Dobrivoje.

BIO-TEO BILJNI KOMPLET BR. 6 ZA PLUĆA I DISAJNE PUTEVE

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa, kašlja, astme, upale pluća, HOBP

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa

Ukoliko imate alergijski bronhitis ili astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd. savetujemo vam da uz komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i kapi br. 16 ImunoDetox.

BIO-TEO BILJNI KOMPLET BR. 1 ZA KARDIOVASKULARNI I NERVNI SISTEM

Ubrzava oporavak posle moždanog udara – šloga

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

