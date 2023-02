SAČUVAJTE SVOJA LEĐA EFIKASNOM TERAPIJOM: Na ovaj način ćete se rešiti neizdrživih bolova!

Bolovi u kičmi i vratu priznaćete da niko ne želi da mu se desi, jer bolovi i te kako mogu biti neprijatni i nesnosni. Često je to posledica svakodnevnih loših navika koje se prevashodno odnose na duge vožnje, kancelarijski posao i izostanak fizičke aktivnosti kao. Zbog svega toga često dođe do poremećaja konstrukcije tela iako se ne uoči na vreme može biti ishod koji niko ne voli, a to je deformitet kičmenog stuba. Da ne bi došlo do većih posledica, najvažnije je da nešto preuzmete i pomognete sebi. Pogledajte kako to da uradite!

Pravilno držanje i zaštitu za kičmu pružiće vam ova Spinemax podrška za vrat.

foto: Promo

Podrška za vrat automatski zaključava rastojanje koje je potrebno, podešava visinu, odgovara višestrukim scenama – može da se koristi i kada pišete, dok ste u školi, dugo stojite. Osnovna škola je kritičan period u odrastanju dece i formiranju tela i takođe je jako bitan za razvoj dobrih i pravilnih navika – podrška će pružiti neophodnu potporu kako bi razvoj bio pravilan. Podrška za vrat odgovara osobama od 6 – 50 godina starosti i postoji u

2 veličine: S i L. Veličina S je napravljena za decu, dok veličina L odgovara odraslima.

Porudžbinu možete uraditi klikom OVDE ili pozivom na broj 011/442-05-02, za samo 4.500 rsd. Dostava je besplatna.

Vratna kragna CD5 sa dekompresionim sistemom predstavlja revolucionarni pristup u tretiranju bola u vratu. Veoma laka i jednostavna za upotrebu, ona pomaže smanjenju pritiska na deo vratne kičme, zahvaljujući inovativnom longitudinalnom sistemu istezanja.

Pumpanjem vazduha u vazdušnu komoru postižete funkciju podrške i istezanja vrata. Kod ovoga modela, ne postoji mogućnost manuelnog podešavanja sa prednje strane, i ceo vrat je obavijen sa vazdušnim komorama. Kada su vazdušne komore napumpane, vrat i glava su podupreti sa mekim delom kragne. Obezbeđuje bolji komfor i osećaj.

Vratna kragna:

1. Opušta napete mišiće, ukleštene nerve, bol u vratu i glavobolju

2. Lečenje osteoartritisa i nateklih diskova, ispravljanje vrata i diskova i zglobova

zahvaćenih degenerativnim procesom

3. Pomaže u lečenju cervikalne spondiloze, korena nerva i kičmene arterije

foto: Promo

Porudžbinu možete uraditi klikom OVDE ili pozivom na broj 011/442-05-02, po ceni od

8.900 rsd. Dostava je besplatna.

Pojas LD1 pomaže u vraćanju odgovarajuće pozicije međupršljenskog diska ili jezgra diska, dekompresijom (vazduhom) povećavajući međupršljenski prostor i tako umanjujući pritisak između pršljenova. Pomaže kod relaksiranja mišića i kod bola, u tretiranju degenerativnih bolesti međupršljenskih diskova, diskushernije, spinalne stenoze, išijasa, spondiloze. Eliminiše bol u leđima, kukovima, butinama i nogama/stopalima. Kod ispalih ili oštećenih diskova umanjuje bol produžavajući prostor između dva diska u lumbalnom delu kičme. Pomaže pojedincima sa napornim poslovima koji zahtevaju podizanje tereta ili pri dugotrajnim vožnjama. Pomaže pri održavanju pravilnog položaja – nepravilno držanje gornjeg dela tela vrši pritisak na diskove i izaziva bol u leđima. Uz pojas dolazi standardno ručna pumpa. Na osnovu veličine struka birate odgovarajuću veličinu. Možete ga poručiti OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 svakog radnog dana, po ceni od 10.400 rsd.

Dostava je besplatna.

foto: Promo

Vratna kragna CD3 veoma laka i jednostavna za upotrebu, pomaže smanjenju pritiska na

deo vratne kičme, zahvaljujući inovativnom longitudinalnom sistemu istezanja. Pumpanjem vazduha u vazdušnu komoru postižete funkciju podrške i istezanja vrata.

foto: Promo

Vratna kragna:

Opušta napete mišiće, uklještene nerve, bol u vratu i glavobolju,

Obezbeđuje istezanje duž fiziološke krive pomoću zavrtnja nagore i nadole sa leve i

desne strane i vazdušne komore na zadnjem delu,

Pomaže u lečenju osteoartritisa i nateklih diskova, kao i kod ispravljanja vrata, diskova i zglobova zahvaćenih degenerativnim procesom,

Pomaže u lečenju cervikalne spondiloze, korenu nerva i kičmene arterije,

Jedinstveno dizajniran pojas na naduvavanje omogućava efekat istezanja, a

ergonomski dizajniran frontalni okovratnik pokriven mekom podlogom obezbeđuje komfor, podršku i stabilnost,

Sadrži pneumatski pojas i okvir čiji mehanizam pruža podršku u tri tačke, obezbeđujući silu istezanja oko čitavog vrata osim prednje vilice.

Vratnu kragnu CD3 možete poručiti online klikom OVDE po ceni od 10.400 rsd ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

*Celokupan asortiman efikasnih proizvoda protiv bolova možete pogledati OVDE .

