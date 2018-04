UGOJILA SAM SE 17 KILOGRAMA ZBOG BOLESTI: Bila sam gadna samoj sebi, a onda se desio PREOKRET!

Jedna žena odlučila je da ispriča svoju priču koja vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim.

Pre koju godinu sam se ugojila 17 kg zbog bolesti. U tom periodu sam bila gadna sama sebi do te mere da nisam izlazila iz kuće nedeljama. I tako sine meni jedno veče da izađem, napijem se nenormalno i izigram za sve pare.

To sam i uradila s tim što sam i to veče završila kod nekog dečka u krevetu. Ujutro sam pokušala da se iskradem da me ne vidi i ne uplaši se, ali on se probudio i insistirao da me odvede na doručak.

Dok smo sedeli i jeli, shvatila sam da je jako fin i dobar i da ga zanima šta imam da kažem zapravo, čak mu nisu smetali ni pogledi i komentari ljudi za susednim stolovima zbog moje težine, do jednog trenutka. Kad mi je prva suza skliznula niz obraz, ustao je, otišao do dva momka pored, koji su tu suzu izazvali i umlatio ih kao nikad. Ja sam danas, 4 godine kasnije, ko model za kupaće kostime, a on moj budući muž.

