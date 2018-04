STUDENTKINJA UPOZNALA ALBANCA I POSTALA PROSTITUTKA: Bila sam pristojna devojka, a onda sam spavala sa petoricom! Uvela sam i drugarice

Jedna devojka iz unutrašnjosti Makedonije, koja je došla na studije u Skoplje, otvorila je dušu i ispričala kako je od pristojne devojke postala prostitutka.

"Ja sam studentkinja iz unutrašnjosti. Bila sam odlična učenica u mom gradu, i verujte ne bi stigla tamo gde sam da nam je standard bio malo bolji. Upisala sam prvu godinu Ekonomskog fakulteta u Skoplju, odsek menadžment.

Bila sam odličan student i prvi semestar sam završila u roku. Oko Nove godine, u Studentskom domu bila je organizovana studentska zabava. Bilo je prisutno puno studenata iz doma, ali i njihovi prijatelji iz drugih delova Skoplja."

"Na zabavi sam upoznala jednog mladića albanske nacionalnosti. Razmenili smo telefonske brojeve i počeli da komuniciramo u početku sa SMS porukama. Jednom prilikom me je pozvao na piće, a ja sam prihvatila. Našli smo se u kafe baru, do Studentskog doma. Tada se između nas ništa nije desilo. Šalili smo se, zafrkavali, sve je bilo korektno. Prezadovoljan našim susretom, dečko mi je poklonio skupi sat."

"Naša komunikacija se nastavila i nakon toga. Dva dana kasnije smo izašli u čaršiju i tamo se desio naš prvi poljubac. Dečko je bio veoma kulturan, a na kraju sastanka mi je poklonio "svarovski" narukvicu. Poklon sam prihvatila i bila sam presrećna. Sve predrasude o Albancima koje sam do tada imala su nestale. I naredni sastanak u jednom poznatom skopskom hotelu sa SPA centrom je bio prekrasan. Jedinstveno uživanje. Na kraju sastanka me je upitao sa koliko para preživljavam mesec. Začudio se kada sam mu rekla cifru, nakon čega mi je dao 5 evra da se počastim."

"Narednog dana mi se javio i ponudio da radim kod njega u modnoj agenciji. Ponuđena plata je bila solidna, pa sam prihvatila, a znala sam da je i dečko fin i korektan. Sa njim sam se videla još nekoliko puta, a nakon svakog sastanka mi je davao po 50 evra. Jednog dana su došli neki njegovi biznis partneri sa Kosova. Zamilio me je da ih prošetam po Skoplju. Bili smo na puno mesta, pijuckali i lepo smo se proveli. Jedan od gostiju je insistirao da mi pokaže sobu u hotelu, ali ja nisam htela. Potom mi se javio dečko i ubedio me da pristanem. Bili smo u sobi, pili smo sedeći u đakuziju, a na kraju sam spavala sa njim."

"Sutradan me je pozvao dečko, a ja od stida nisam htela da mu kažem šta se desilo predhodne noći. On je, međutim, sve znao, pohvalio me i dao mi 100 evra. Od tada su njegovi biznis partneri sve češće dolazili u Skoplje, a ja sam se sa dečkom sve ređe viđala. Dešavalo se da tokom nedelja spavam sa petoricom, što je za mene bilo 500 evra, ili 1.500 evra mesečno. Velike pare su me opile, fakultet sam zapostavila, u posao sam uvela i dve moje najbolje drugarice, kojima sam objasnila kako funkcioniše ova mreža."

"Zabava je bila interesantna, partneri uvek korektni, a diskrecija zagarantovana. Posle nekoliko godina sam izašla iz ovog biznisa jer sam napunila 27 godina i u međuvremenu diplomirala. Sada sam redovno zaposlena u jednoj velikoj firmi, imam normalne prijatelje i normalnog dečka, a od posla sa kojim sam se ranije bavila, u Skoplju sam kupila stan i automobil."

"Ipak, iskustvo je užasno i uvek me podseća na jedan period života koji bi htela da zaboravim. Koliko god da je finansijski bio isplatljiv, to je bio loš period mog života. Savetovala bi devojkama da sa tim nikada ne počinju da se bave, jer novac zna da zbuni i pokvari. Na kraju, nije sve u parama", završila je ona.

