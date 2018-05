KAKO SKINUTI KILOGRAME PRE LETA: 2 saveta za brže mršavljenje koji dokazano „pale“!

Jeste li uplatili aranžman za more ili planirate da se sunčate na predivnom lokalnom kupalištu? Gde god da idete, želećete da se dobro osećate u svojoj koži, a sa viškom kilograma to retko ko od nas može. Pogledajte OVDE i OVDE kako da skinete salce sa stomaka, butina i zadnjice mnogo brže nego do sada i to bez iscrpljivanja.

Potrebno vam je nešto što topi naslage sa kritičnih zona, a ove stvarčice su upravo to – HELANKE i POJAS za mršavljenje SUPER FIT! Kako „rade“? Materijal od kog su napravljeni, neotex, čini da se u predelu stomaka, butina i zadnjice znojite više nego inače, te se samim tim neželjeni višak brže topi. Kilogrami nestaju brže, ne mučite se kao inače, a vaše telo izgleda sve bolje iz dana u dan. A danas se OVDE/OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 mogu kupiti po SNIŽENOJ CENI!

Helanke su do kolena i idealne su za sve one koji žele da skinu naslage sa butina, bokova i zadnjice. Mogu se nositi same ili ispod odeće. Sasvim je dovoljno nositi ih 2 do 3 sata u toku dana dok ste fizički aktivni (ako ne trenirate, onda bar dok šetate, dok sređujete kuću i slično). Cena helanki je samo 950 rsd!

foto: Promo

Pojas je za one koji žele da skinu stomak. On topi naslage u ovom delu i istovremeno blago steže stomak i zbog toga nemate osećaj da vam „ispada“ iz odeće. Skoro je potpuno neprimetan ispod odeće, pa ga možete nositi čak i dok ste na poslu, a njegova cena je samo 720 rsd!

foto: Promo

Iskoristite veliki POPUST i poručite odmah svoje SUPER FIT helanke i pojas po super ceni OVDE/OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999!

( Promo tekst - Foto: Promo )

Kurir

Autor: Kurir