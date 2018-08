STORY HALL OF FAME PRVI PUT U SARAJEVU: Zvezde regiona na crvenom tepihu! (FOTO)

Proslava jubilarnog, 16. rođendana najuticajnijeg časopisa o zvezdama "STORY", održaće se u četvrtaku bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Časopis Story kao jedan od najmoćnijih časopisa u Hrvatskoj već godinama u Zagrebu organizuje žurku "Story Hall of Fame". Reč je o najglamuroznijem i najvažnijem događaju na hrvatskoj estradnoj sceni kog zvezde muzike, filma, sporta, televizije, mode, pa i ostali učesnici društvenog života iščekuju s nestrpljenjem, te se za njega mesecima unapred pripremaju.

Nastao kao nadogradnja na Storyjev "Celebrities Only party" i nakon četverogodišnje pauze, "Story Hall of Fame" je svoje prvo izdanje doživeo 2014. godine u zagrebačkoj Laubi, kući za umetnost i ljude. Tada su prvi put dodeljene i nagrade Hall of Fame, primivši tako u Storyjevu kuću prva 22 slavna stanovnika.

Najglamurozniji crveni tepih, onaj Storyjev, ove godine, 9.8.2018. prvi put stiže u Sarajevo

Nakon 16 godina prisutnosti na tržištu Bosne i Hercegovine, Story će ove godine prvi put prirediti veličanstvenu proslavu s temom događanja - Story Urban Jungle. Bitzanimljivo videti ko je najbolje uskladio svoj stajling s ovogodišnjom temom Storyjeve žurke.

Za najglamurozniji događaj u godini svi se već uveliko pripremaju, ponajprije poznate dame koje su već odabrale u kojim će kreacijama prošetati Storyjevim crvenim tepihom, te ih s nestrpljenjem iščekujemo.

