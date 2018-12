IMAO SAM POSTPOROĐAJNU DEPRESIJU POSLE PRVOG DETETA, ALI NIKO NIJE HTEO DA ME LEČI: Otac je rešio da se njegova priča čuje širom sveta, evo šta je preduzeo!

Jedan otac rešio je sa svima da podeli kako se osećao kada je dobio postporođajnu depresiju, a zbog njega će i očevima biti omogućeno dijagnostikovanje postporođajne depresije, lečenje i bolovanje.

"Imao sam postporođajnu depresiju kada sam dobio svoje prvo dete. Moja žena je isto bila u lošem psihičkom stanju. Ona je otišla kod doktora, koji je uputio na psihologa, a zatim kod psihijatra za neonatalni i postpartalni period. Dobila je odgovarajuću terapiju i bilo joj je bolje. Bolest joj se brzo povukla i nikada više se nije ponovila. Smatrao sam da i ja treba da dobijem adekvatnu terapiju, pošto mi se nivo anksioznosti peo iz dana u dan. Kada sam otišao kod lekara, dobio sam odgovor da ne mogu da dobijem uput za psihijatra, bar ne pod tom dijagnozom. Bio sam u šoku. Nisam želeo da mi u zdravstveni karton uđe ispitivanje nekog težeg oboljenja, koje zapravo i nemam. Bio sam izričit u svojim zahtevima i to me je dovelo do situacije da se lečim biljnim preparatima koja mi u stvari nisu ni pomagala. Morao sam sve to sam da prebrodim, a bilo je iscrpljujuće i dugotrajno", rekao je otac i dodao:

foto: Profimedia

"Rešio sam da se moja priča čuje u Velikoj Britaniji, a i širom sveta kako bi svi postali svesni stvarnosti i kako bi se u skladu sa njom ponašali", ispričao je ovaj otac.

U Velikoj Britaniji je doneta odluka da se prizna postporođajna depresija kod očeva kao regularna bolest i da uđe na listu dijagnoza. Postporođajna depresija je poremećaj koji se javlja po rođenju deteta i tipičan je za žena. Negde između 6 i 13 odsto žena prođe kroz ovo grozno iskustvo, a da je dijagnostikovano. Međutim, ovo stanje pogađa i muškarce, pogotovo ako njihova partnerka ima problem sa depresivnošću, anksioznošću ili opsesivno-kompulzivni poremećaj. Treba napomenuti da su retki slučajevi da muškarac oboli ukoliko je žena psihički stabilna, ali i to se dešava.

Iako daleko manji broj očeva prođe kroz postporođajnu depresiju, neophodno je ustanoviti ovaj poremećaj u zdrvastvenom sistemu, jer svi ljudi na svetu zaslužuju jednako pravo na pomoć i negu.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/Independent.co, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir