NIJE TRUDNA JEDNA NATAŠA VUKOJE, VEĆ 33! Na Instagramu se požalila pratiocima i otvorila dušu o DRUGOM STANJU: Ko će ga PRIHVATITI, ako ja neću! (FOTO)

"Nije trudna jedna Nataša, nego 33 u meni. Razmišljam nešto, koliko različite životne i zdravstvene situacije nas uče da je potrebno neke stvari samo prihvatiti. Ali samo prihvatiti i nista više. Zato vidim u sebi svakog dana jednu novu Natašu. Od one koja čim otvori oči krene da duva i uzdiše jer joj je teško, do one koja od 5 do 9 ujutru uradi sve ono što je planirala u poslednjih 6 meseci. Ne znam šta da vam kažem, krajnosti su ogromne, nisam baš ni oduševljena nijednom od njih. Ali, što je u meni moje je, pa ko će ga prihvatiti ako ja neću. Zato danas obukoh usku haljinu (nikada je u životu do sada nosila nisam). Spremna za ručak sa svojim dragim. Tu je i šminka i sve što treba... A restoran je svega 9 minuta hoda od kuće. Molim lepo. Za Natašu koja je danas spremna da paradira na +34 stepena", napisala je ona.

Nataša čeka dete sa španskim sportskim stručnjakom Horheom Mendezom, a još njenih fotografija pronaći ćete u galeriji.

