OSVEŽITE SE, OPUSTITE I OSUNČAJTE: Flamingo velika guma za potpuno letnje uživanje!

Flamingo guma je MUST HAVE ovoga leta, bilo da idete na more, bilo da se kupate u bazenu! Njen izgled je superinteresantan, a pritom je i vrlo praktična!

Ova guma će vam omogućiti da se na njoj izležavate u vodi bez ikakvih smetnji, bez spadanja kao što to biva sa običnim dušekom kada se voda malo uzburka. Takođe, biće vaš saveznik u osvajanju predivnog preplanulog tena, jer ćete ležeći na vodi lakše i brže pocrneti. Ako želite jednog za sebe ili kako biste ga nekome poklonili, poručite ga odmah OVDE ili pozivom na 011/6 888 999 po ceni od 1.490 rsd!

foto: Promo

Iako je najpre namenjen odraslima, mogu ga svakako koristiti i deca, ali ne kao običan šlauf uz pomoć kojeg će učiti da plivaju. Zašto? Zbog veličine! Prečnik joj je 110 cm, a unutrašnji otvoreni krug je prečnika 47 cm. Guma od koje je napravljen je jaka i otporna na sunce, morsku vodu, hlor.

Ako želite da i vi ili vaši klinci imate svog neodoljivog flaminga, poručite ga odmah OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir