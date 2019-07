NIŠLIJKI JE SVEKRVA BACALA CRNU MAGIJU, A ONDA JE PRETERALA! Oglasio se muž, njegove reči obe će dobro ZAPAMTITI! A tek šta je spremio komšinici!

Porodični odnosu veoma često su komplikovani, puni napetih situacija i neraščišćenih odnosa. Pogotovo ako se radi o velikoj zajednici u kojoj se nalaze nekoliko generacija.

Posle objavljivanja ispovesti mlade Nišlijke koju je svekrva "lažno optužila" kod muža da joj je čeprkala po telefonu i ukrala novac, tačnije 500 dinara, našoj redakciji se javio poprilično besan muž, koji nije znao kome prvo da veruje pa je napravio drastičan potez.

Njegovo kratko pismo prenosimo u celosti:

"Nisam mogao da pretpostavim da će se moja životna muka naći na internetu i portalu, pogotovo što kao zmija noge krijem da me dve žene koje najviše volim izjedaju. Živog me pojedoše već 10 godina i koliko god da se trudim, mislim da je nemoguće. To je Sizifoj posao! Istina je da mi majka nije baš sva svoja, oprosti mi Bože, a istina je i da mi žena nije baš neka cvećka. Posle poslednje izmišljotine, koju je majka priznala da jeste slagala kako bi se svađao sa ženom, možda je i oterao, presavio sam tabak. Rekao sam im: "Sad je dosta! Više nećete moć!" Spakovao sam se i otišao! Pa sad neka se glođu između sebe koliko hoće! Od blata će me praviti. A komšinica će me tek zapamtiti".

