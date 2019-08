SVEKRVA SE PONUDILA DA FINANSIRA SKUPU SVADBU, PA UCENILA SINA I SNAJU! Ako ne potpišete ovaj UGOVOR, ništa od mojih para i VESELJA!

Jedna mlada je otkrila kako njena svekrva od nje traži da potpiše ugovor u kojem stoji da će imati samo jedno dete. Ako ne pristane na ovaj bizarni zahtev, mladoženjina mama neće platiti njihovo venčanje.



Mlada je rekla kako im je njena svekrva, koja je inače "velikodušna", "milostiva" i "obzirna", iznenada donela ovaj ugovor, nakon što se pre toga sama ponudila da finansira njihovu skupu svadbu.

foto: Profimedia

"Mama mog verenika bila je toliko velikodušna da plati celo venčanje, budući da je ona ta koja je želela raskošno venčanje", rekla je mlada čiji su roditelji preminuli.



"Dopustila sam joj da organizuje naše venčanje i pozove koga želi, budući da ja nemam toliko članova porodice, a ni verenik nema mnogo prijatelja", dodala je.

"Kako se venčanje približavalo, ona nam je iznenada donela ugovor u kojem je pisalo da možemo imati samo jedno dete i da nakon rođenja moram odmah koristiti kontracepciju. Sigurna sam da nikad niko nije bio u ovakvoj situaciji i da ovakav ugovor nema pravno uporište. Moja svekrva je tip koja uvek ima svoje advokate na raspolaganju. Međutim, još nam nije rekla da će ići na sud za naš slučaj, ali ona je za sve sposobna", rekla je mlada.

foto: Profimedia

Ovaj par se tako našao u teškoj situaciji budući da su dobili ultimatum - ili će potpisati ugovor ili svekrva neće platiti venčanje. Mlada je rekla da nikad nije ni razmišljala koliko dece želi. Verenik je iznenadio s prosidbom, ali on veruje da će na kraju sve završiti dobro.

"On misli da će ona to preboleti i da je na kraju neće biti briga koliko dece imaju i da će ih bez obzira na svoju želju sve voleti jednako, ali znam da je i on malo nervozan i zabrinut zašto se njegova majka tako ponaša", rekla je mlada.

foto: Profimedia

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Profimedia

Kurir