ŽENE SA SELA ULAZE U MENOPAUZU KASNIJE! One žive drugačije od onih iz GRADA, a evo zašto su u PREDNOSTI!

Život na selu i van gradske gužve prija više ženama i utiče na njihovo zdravlje i reproduktivne organe.

Naučnici su otkrili da žene koje su okružene zelenilom prolaze kroz period menopauze oko 16 meseci kasnije nego žene koje žive u gradovima.

Istraživanje je vodio tim sa Univerziteta Bergen u Norveškoj i ističu da je uzrok tome manji nivo stresa.

Istraživanje je obuhvatilo oko 2.000 žena i bilo je prvo koje je ispitivalo uticaj zelenila i prirode na menopauzu. Ulazak u menopauzu ranije u životu povećava kod žena rizik od srčanih oboljenja i slabosti kostiju. Ovi rezultati dolaze brzo nakon otkrića da rad u noćnim smenama i zagađena okolina izazivaju ranu menopauzu.

Istraživanje je započeto 1990. godine i posmatrane su žene u periodu od 1999. i 2001. kao i od 2010. do 2013. godine. Došli su do podatka da one koje žive u zdravijoj sredini ulaze u menopauzu sa 51,7 godina, dok one koje žive u prenaseljenim gradovima ulaze u menopauzu sa 50,3 godina.

Ovo objašnjavaju delovanjem hormona estradiola, koji je nizak kod žena koje su u menopauzi, i hormona stresa kortizola. Menopauza je period kada žena prestaje da oslobađa jajne ćelije iz jajniak i postaje neplodna. To se dešava između 45. i 55. godine života, a nuspojave su talasi vrućine, znojenje noću, suvoća vagine, nesanica, promene raspoloženja, anksioznost i smanjena želja za seksom.

