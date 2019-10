SVEŽE ILI TERMIČKI OBRAĐENO POVRĆE: Brokoli je zdraviji sirov, a šargarepa i paradajz KUVANI!

Termička obrada omekšava povrće i čini ga lakše svarljivim pošto antioksidansi i vitamini kuvanjem postaju bolji za apsorpciju.



Tako, recimo, kuvanjem zelenog lisnatog povrća mogu se uništiti karotenoidi, ali će se udvostručiti njihova bioraspoloživost, pa će na kraju ostati dovoljne količine za nadoknadu dnevnih potreba.



BOLJE KUVANO



Paradajz

foto: Shutterstock

Ukusan je svež, u salati, ali bolji je kuvan. To je zato što sadrži prirodni sastav koji se naziva likopen, koji sadrži sve voće i povrće jarkih boja. Likopen je antioksidans koji može pomoći u zaštiti od nekih hroničnih bolesti, poput kardiovaskularnih bolesti. U slučaju paradajza, likopen se lakše apsorbuje kada se paradajz zagreje.



Artičoka

Artičoke imaju niz blagodati za zdravlje, uključujući sposobnost snižavanja nivoa šećera u krvi, poboljšanja probave i zdravlja srca. Sadrži vitamine B6, C i K i magnezijum, a pored toga i vrlo snažne antioksidanse. Ako ih kuvate samo petnaestak minuta, to će znatno povećati nivo prirodnog sastava koji pomaže u borbi protiv slobodnih radikala, čak do 15 puta, dok se nivo antioksidanasa usled kuvanja povećava i do osam puta. Prženje nije preporučljivo jer uklanja flavonoide.



Patlidžan

Kuvanjem se povećava nivo antocijanina, fitonutrijenta koji se nalazi u koži. Patlidžan je bogat vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidansima.



Šargarepa

Šargarepa je dobar izvor beta-karotena, vlakana, vitamina K1, kalijuma i antioksidanasa. Iako je ukusna i sirova, kuvanjem se povećava sadržaj hranljivih materija. Kuvana šargarepa sadrži više beta-karotena, koji se u vašem telu pretvara u vitamin A, što je dobro za oči i imunosistem.



BOLJE SIROVO



Cvekla

Cvekla je bogata vlaknima, vitaminom C, kalijumom, manganom i vitaminima B grupe, folatima - hranljivim materijama koje pomažu u jačanju imunosistema, podizanju energije i borbi protiv upala. Salata od cvekle mnogo je bolja ako je ne kuvate, jer toplota smanjuje koncentraciju folata (B vitamina) za 25 odsto. Folati su potrebni za stvaranje crvenih i belih krvnih zrnaca u koštanoj srži, pretvaranje ugljenih hidrata u energiju i stvaranje DNK i RNK.



Brokoli

Brokoli kuvan na pari može biti ukusan, ali bolji je sirov. Bogat je vitaminom C, kalcijumom, kalijumom, belančevinama i sulforafanom, prirodnim biljnim sastavom koji pomaže u borbi protiv ćelija raka i usporava starenje. Rezultati studije pokazali su da su ljudi koji u većim količinama jedu sirovi brokoli bolje apsorbuju sulforafan u poređenju s onima koji su jeli kuvani.



Beli luk

Sadrži dva ključna sastava: aminokiselinu bogatu sumporom, koja se naziva aliin, i enzim na bazi proteina koji se zove alinaza. Beli luk nema mirisa sve dok ga ne izgnječite ili isečete jer se ti sastavi mešaju i formiraju treći: alicin. To je snažan prirodni antibiotik, a ima i antigljivična i antivirusna svojstva. Međutim, taj sastav nalazi se samo u sirovom belom luku. Kuvanje ubija alicin i uzrokuje njegovo formiranje u ostale sastave koji su manje učinkoviti.

