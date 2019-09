PAZITE ŠTA STAVLJATE U SALATU! Ovo povrće OBOŽAVAMO, a postoji 9 načina da nam pogorša ZDRAVLJE!

Iako je paradajz načelno veoma zdrava namirnica, kod osoba koje imaju određene zdravstvene probleme može uzrokovati tegobe. Ako imate neki od simptoma koje navodimo, razmislite o tome da smanjite konzumaciju ili u potpunosti izbacite paradajz na tri do četiri nedelje iz svoje ishrane pa ćete videti kako će vaše telo reagovati.

Paradajz može izazvati refluks želudačane kiseline



Paradajz sadrži mnogo kiseline i zbog toga može izazvati gorušicu kod ljudi koji imaju problema sa želucem, poput gastritisa i gastroezofagealne refluksne bolesti. Čak i ako ste zdravi, ali jedete puno paradajza ili paradajz sosa, možete završiti s tim neprijatnim simptomima.

Kod nekih osoba izaziva bolove u zglobovima



S obzirom na to da paradajz u sebi sadrži alkaloid zvan solanin koji stvara kalcijum, njegovo nakupljanje može uzrokovati upalu, bol i oticanje u zglobovima.

Bubrežni bolesnici bi trebalo da doziraju količinu

Kao što je već spomenuto, paradajz dovodi do nakupljanja kalcijuma u telu, a bogata je i oksalatom - materijom koja se ne prerađuje, ako se u telo unosi jako velikim količinama to može rezultirati bubrežnim kamencom. Paradajz je takođe bogat kalijumom koji može narušiti rad bubrega. Zbog toga, ako već patite od problema s bubrezima, imajte to na umu.

Moguće su i alergijske reakcije

Paradajz u sebi sadrži jedinjenje zvano histamin, koji jača imunitet. Alergijske reakcije na paradajz veoma su retke, a obično dolaze u formi osipa i otečenosti na jeziku. Osobe kojima je dijagnostikovana alergija na paradajz mogu dobiti i ozbiljnije simptome.

Paradajz može aktivirati sindrom iritabilnog creva

Ako patite od sindroma iritabilnog creva (SIC) paradajz može podstaći simptome koje imate. Ti simptomi uključuju proliv, bolne grčeve, nadimanje, gasove i zatvor. Ako je to slučaj kod vas onda je najbolje da se držite podalje od kiselih namirnica poput paradajza i sosa od paradajza.

Ako ga preterano konzumirate, paradajz izaziva likopenodermiju

Likopen je vrsta pigmenta koji se takođe nalazi u paradajzu. Kada ga konzumirate u normalnoj količini, izvrstan je za zdravlje srca, ali ako ga konzumirate preterano može dovesti do promene boje kože, poznate kao likopenodermija.

Paradajz može da iritira urinarni trakt

Hrana koja sadrži visoku količinu kiseline, poput paradajza, može iritirati vašu bešiku, u slučaju da preterate. To se događa u retkim slučajevima prekomerene konzumacije, stoga ne zaborivimo da je likopen iz kuvanog paradajza izvrstan za zdravlje prostate.

Konvencionalno uzgajan paradajz ima visok nivo pesticida

Paradajz koji nije uzgajan organski sadrži dosta ostataka pesticida. Te hemikalije mogu biti vrlo štetne za vaše zdravlje, pa je najbolje uložiti u kvalitetan i organski uzgajan paradajz.

Preterano konzumiranje paradajza može pogoršati simptome autoimune bolesti

Alkaloidi u paradajzu, kao i u paprici, patlidžanu i krompiru mogu pogoršati upale u telu, što je loše za osobe s autoimunim bolestima. Bilo je iskustava osoba obolelih od autoimunih bolesti koji su iz ishrane izbacili te vrste povrća i tvrdili su da im se zdravlje generalno poboljšalo.

