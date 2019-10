PRITISNI SRCE KAD GOD TI NEDOSTAJEM I STIĆI ĆE ZAGRLJAJ! Mama i ćerka su našle način da se NIKADA NE RAZDVOJE, a njihova priča je POMOGLA roditeljima širom sveta! (FOTO)

Ako ste roditelj verovatno znate koliko ponekad deci teško padne odvajanje od vas - bilo da je reč o nekoliko dana, ili svega nekoliko sati. Čak i svaki odlazak u vrtić ili školu može da bude stresan, a upravo se sa takvim problemom suočila Melisa Konlon iz Velike Britanije.

Njena ćerkica Elsi ne može da podnese rastanak, pa je svako jutro pre ulaska u školu bilo propraćeno jecajima i suzama. Melisa je rešila da isproba metodu koju je videla na Internetu i ispostavilo se da je to bio pun pogodak.

Ova dosetljiva mama je nacrtala malena srca na svom i ćerkinom dlanu, a potom je devojčici objasnila kako su srca zapravo "čarobni dugmići" koje svaki put kada pritisne dobije zagrljaj.

Polako, ali sigurno ovo je počelo da daje rezultat - Elsi je iz jutra u jutro bila sve mirnija i manje uzrujana.

"Elsi je oduvek bila anksiozna kada bi se razdvajala od mene i odlazila u školu, a posle odmora ovo se uvek pogorša. Jutros se opet uplašila, pa sam pomislila kako nemam šta da izgubim. Nacrtala sam jedno srce na svojoj, a drugo na njenoj ruci. Šetali smo do škole držeći se za ruke, kako bi napunili naša srca i sve vreme zapitkivala je da li su napunjena. Kada smo došli do njene učionice, rekla sam joj da su srca potpuno napunjena i da pritisne svoje kad god joj nedostajem, i da će tada dobiti magični zagrljaj od mene. Hej!!! Ona je ušla bez suza u razred, sa osmehom. Kad je završila sa nastavom, pitala me je koliko sam puta pritisla magično dugme i ja sam rekla 10! Nasmešila se", napisala je ova mama na svom Fejsbuk statusu.

Njena objava je postala viralna - podeljena je preko 60.000 puta, a preko 20.000 ljudi ju je komentarisalo, između ostalog i puno roditelja koji su uspešno primenili istu metodu.

Kurir.rs/Žena/Foto: Profimedia

