KAKO KONAČNO PREBOLETI BIVŠEG DEČKA? Devojke dale 6 saveta iz iskustva i UPALILI SU!

Svi su bili u poziciji gde su razmišljali kako preboleti bivšeg dečka, a evo do kakvih zaključaka je iskustvo dovelo devojke.

1. Osvestite i prihvatite zašto ne možete biti zajedno

Ovo je prvi i jedan od najvažnijih koraka na putu do preboljevanja. Beskrajan je broj potencijalnih razloga zbog kojih ne možete biti s njim, no koji god oni bili, što pre ih postanete svesni i prihvatite ih, to ćete lakše krenuti dalje.

2. Isprobajte nešto novo

Zvučaće kao kliše, ali pronađite novi hobi. Čitajte, slikajte, svirajte, fotografišite, kuvajte, pozabavite se bilo čime što vas ispunjava i što vam okupira misli.

3. Prekinite komunikaciju s njim

Nemojte mu slati poruke, nemojte ga zvati, nemojte ići na neka mesta ako znate provereno da će i on biti tamo. A ako on vas nazove ili vam pošalje poruku, budite pristojni, ali pazite da ne delujete preterano prijateljski raspoloženi

4. Dopustite sebi da budete uzrujani

Potpuno je u redu žaliti za vezom, pa čak i ako to zapravo nije bila prava veza. Dajte sebi vreme za žaljenje jer je i to neizbežan deo procesa preboljevanja.

5. Konstruktivno iskoristite kako se osećate

Pišite, bilo o samoj situaciji, bilo o osećanjima koja prolaze kroz vas. Nebitno koja je vaša strast, sigurni smo da možete pronaći način da svoja osećanja konstruktivno iskoristite.

6. Prestanite da ga uhodite

Nije uvek lako, ali to je nužno za vaš napredak. Ako još uvek svakog dana virite u njegov "Facebook" profil, još uvek ga niste preboleli. Ako vam je potrebno, sakrijte njegove objave.

