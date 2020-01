ZVALI SU ME TENK I KRAVA, TEŠILA SAM SE HRANOM! Gabrijela je smršala 50 kg i dirljivom porukom RASPLAKALA SVE (FOTO)

Gabrijela Crnjac, kandidatkinja prve sezone showa 'Život na vagi', u šou je ušla kao najteža ženska takmičarka sa 183,7 kilograma. Gledatelje i voditeljku Marijanu Batinić rasplakala je kada je otvorila srce i priznala da se boji da će zbog težine ostati sama ceo život. Brođanka je u finalu imala 129 kilograma, a nakon emisije je nastavila da mršavi.

Sada je na Instagramu objavila dirljivu objavu u kojoj je objasnila svoj odnos s viškom kilograma.

"Debljina. Jedna stvar koja ti definiše ceo život. Niko od nas nije debeo jer je udisao težak vazduh. Ja sam odmalena bucmasta. Jer sam volela da jedem. S godinama je to prešlo u problem. Veliki. Ne krivicom roditelja ili okoline. Kad je postalo kritično, vodili su me kod doktora, te vidi štitnu žlezdu, te ovo, te ono. I ne. Zdravstveni problemi nisu bili uzrok. Jednostavno sam volela da jedem. Branili su mi. Ja sam jela po noći. :) Ipak, bila sam dete pa je okolini to bilo 'slatko'. Ko normalan bi i vređao dete od 6, 7, 8 godina. Problem je nastao u višim razredima osnovne škole. Kada više nisam bila bucmasta, nego debela.

Da. Debela. Zvali su me svakakvim pogrdnim imenima. Tenk, krava, prasica itd. Već tada sam počela i naučila da glumim ravnodušnost, a jako me pogađalo. Žrtva ismevanja škole i ulice. Reči izrečene u trenu, koje pamtiš ceo život. Što sam više odrastala, to me više pogađalo. Umesto da mršavim, ja sam utehu tražila u hrani. Opet.

Ceo život je tako. Kreneš. Kile super idu dole, većih problema u životu nemaš. Sve 5. Nešto loše se dogodi, bilo kakav stres, razočaranje, opet se vraćaš toj prokletoj hrani i u njoj tražiš utehu. Korak napred, nazad dva.

Godinama se borim s kilogramima. Godinama sam po dijetama. Izgladnjujem se. Ubijam u teretani. Pijem tablete za mršavljenje itd. Pravim se da nisam opterećena svojim kilogramima, pravim se da sam srećna osoba. Godinama te to pretvori u usamljenu osobu, koja ne želi da bude deo sveta koji te ne prihvata takvog kakav jesi, pa stvaraš svoj svet. U kojem si sam. U kojem i dalje svaki svoj problem rešavaš kroz hranu.

Imam često loših dana kad ne verujem da ću ikada smršaati i da je to normalno i da mi je negde tako zapisano. Jednom mi je jedna osoba rekla da problem debljine neću rešiti dok god u sebi ne rešim ono što me dovelo do kila koje imam. Ali kako i rešiti ono što vučeš godinama, a o tome ne pričaš. Ako nikada i ne uspem da smršam, barem ću umreti u saznanju da sam se trudila. Padala. Ustajala. Odustajala. Ustajala. I u krug. Tako da svi koji imate isti problem kao i ja - pokušajte. Ako i ne uspete, znate da ste probali", napisala je Gabi.

