SITAN ZLATAN PESAK POD RAZIGRANIM PALMAMA: Otkrijte „more sa sedam boja“

Ako svoj idealan odmor zamišljate na sitnom zlatnom pesku, kraj prozirnog, toplog mora, pod prelepim palmama, vreme je da se upoznate sa lepotama Hurgade. Ono po čemu je poznata su „more sa sedam boja“ i brojni, novoizgrađeni hoteli. Danas vam predstavljamo hotel iz svetski poznatog lanca - Steigenberger Al Dau Beach 5* , hotel sofisticiranog luksuza i raj za ljubitelje golfa. Uživaćete u privatnosti i miru ekskluzivnog kompleksa, na samoj tirkiznoj obali Crvenog mora, jer kombinacija perfektne usluge i zadivljujućeg prizora zelene bašte među bazenima, pravi je odmor za dušu. Hotel izvajan u kombinaciji afričke i arapske arhitekture odiše na svakom koraku prefinjenošću i dobrim ukusom.

Poseduje 388 moderno opremljenih smeštajnih jedinica, od kojih najveći broj ima spektakularan pogled na more. Sobe su vrlo prostrane, kako one standardnog tipa, pogodne za parove, tako i porodične. Sunce koje greje u svako doba godine, toplo more, i isto tako topli ljudi čine savršen spoj za dugo očekivan odmor. Hotel nudi izobilje sadržaja na otvorenom i zatvorenom. U bašti hotela je bazen površine 5.000m2, za osveženje u bilo koje doba dana i uživanje u blagodetima fenomenalne egipatske klime. Za decu je prilagođen bazen koji se greje zimi, i dečiji mini klub, za one najmlađe od 4 godine, pa i za malo starije, sve do 12 godina. Posebno je zanimljivo da gosti hotela mogu iskoristiti i sadržaje susednog hotela iz istog lanca, Steigenberger Aqua Magic 5* , pa je beskrajan izbor zabave u njegovom odlično opremljenom akva parku. Da biste i na odmoru vodili računa o svom zdravlju, tu je fitnes centar, kao i spa centar za potpuni ugođaj. Nemojte nikako propustiti da isprobate ronjenje među koralima i šarenim podvodnim svetom. Sigurno ćete se zaljubiti u Crveno more do ušiju!

Hotel zaista ima da ponudi veliki broj sadržaja, pa možda nećete poželeti da izađete iz samog kompleksa, jer će sve u ponudi biti sasvim dovoljno za vas, vaše prijatelje, porodicu. Ako ste ipak radoznali i želite da otkrijete puls Hurgade , hotel Steigenberger Al Dau 5* nalazi se na idealnoj poziciji, s obzirom da je smešten u novom turističkom centru i šetačkoj zoni, Memši. Raznolikost boja i izbora suvenira, tradicionalne hrane i začina omamiće sva vaša čula, pa ćete sa svog putovanja sigurno poneti neku sitnicu kojom ćete prijateljima dočarati barem delić atmosfere sa vašeg odmora u Egiptu.

