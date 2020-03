NOGE SU MI OTICALE, JEDVA SAM HODALA! Milica (35) imala je 137 KG, za 6 meseci smršala 52 KG! Evo šta je jela svaki dan

Noge su mi oticale, kolena su me bolela, jedva sam hodala... Posle malo brže šetnje sa decom disala sam kao astmatičar, a o trčanju sam mogla samo da sanjam. Imala sam 137 kilograma i osećala sam da je moj život lagano počeo da se gasi – priča Milica Mihailović (35), Beograđanka koja živi u Čačku i koja je za šest meseci smršala neverovatna 52 kilograma.

Od kada zna za sebe, kaže, bila je gojazna. Još u četvrtom razredu osnovne škole držala je kupus dijetu i uspela da smrša sedam kilograma. Ipak, kilograme je vratila brže nego što ih je skinula.

Iako sam bila mala, shvatila sam da ću ceo život voditi bitku sa debljinom i da će ta bitka biti jako teška. Nema dijete na kojoj nisam bila i uvek sam vraćala i više kilograma nego što sam skinula. Tako sam se godinama vrtela u začaranom krugu – kaže.

Četiri linije ishrane

Ipak, kilogrami su počeli mnogo brže da se gomilaju nakon druge trudnoće. Posao gastro-blogera i jutjubera uzimao je danak.

- Kada sam rodila drugo dete, pre tri i po godine, poželela sam da se bavim i nečim kreativnijim od posla ekonomiste u banci koji sam radila. I onda mi je sinulo. Biću gastro-bloger i jutjuberka. Snimala sam kako pripremam hranu, veoma ukusnu, koju sam obožavala, i uz mnogo truda i rada dobila sam armiju pratilaca. Ipak, svu tu hranu koju sam spremala morala sam i da probam – priča Milica.

I to nikada, kaže, nije bilo jedno parče pite, kolača ili torte, nego mnogo, mnogo više. Prosto, nije mogla da se savlada i zaustavi. Jela je i činilo joj se da nikada nije sita. Tako je vaga u avgustu prošle godine pokazala rekordnih 137 kilograma.

-Iako sam se svakodnevno gledala u ogledalu, stalno sam govorila sebi „ma nije to toliko strašno“. Međutim, kada sam s bebom u naručju skoro plačući od bolova u kolenima jedva sišla niz stepenice, znala sam da nešto mora hitno da se promeni – priča.

Baš u to vreme neko od mojih pratilaca, preporučio joj je knjigu doktorke Suzan Pirs Tomson „Pravilna linija ishrane“. Odmah ju je kupila i od tog momenta kreće Miličina transformacija, i fizička i psihološka.

-Kada sam pročitala knjigu, shvatila sam da sam zavisnica od hrane i da kao svaki zavisnik moram da krenem na odvikavanje. Kada sam stvari nazvala pravim imenom, moja borba je mogla da počne. Ovoga puta bila sam rešena da iz nje prvi put izađem kao pobednik.

Bez brašna i šećera

Suština ovog plana ishrane veoma je jednostavna i bazira se na četiri osnovna pravila – nema šećera, meda i suvog voća, nema brašna, jedu se tri glavna obroka dnevno i sva hrana se meri na kuhinjskoj vagi.

- Za prvih mesec dana skinula sam 16 kilograma. To me je toliko motivisalo da prosto više nije bilo sile koja bi me zaustavila. Najveće krize imala sam u prvih sedam dana, jako sam žudela za slatkišima i testom. Ipak, uz pomoć roditelja i supruga uspela sam da se oduprem tom unutrašnjem saboteru, a nakon toga kriza je bilo sve manje.

Ishrana joj je, kaže Milica, veoma raznovrsna. Jede se sva „prava hrana“ i količine nisu zanemarljive. Dozovoljeno je sve voće, povrće, sve vrste mesa, mlečnih proizvoda, masnoće, ali u određenim količinama.

- Ovim načinom ishrane ja sam bukvalno sebi spasla život. Ne pijem više lekove za insulinsku rezistenciju, kolena me ne bole, mogu i da trčim sa decom... Lepša sam, zadovoljnija. Ma, pobedila sam samu sebe, a od toga većeg uspeha nema – kaže Milica.

Najveća kriza posle dva meseca

Početni adrenalin i entuzijazam su popustili. Nisam imala žudnju za hranom, ali sam osećala veliku tugu i prazninu. Kao da sam izgubila. I tada sam shvatila da ja zapravo patim za hranom, jer sam shvatila da me moja zavisnost više ne kontroliše. Tada sam se okrenula sebi i počela da radim stvari koje me ispunjavaju, a da to nije hrana. Pomažem drugim ljudima da smršaju sa ovim načinom ishrane, krenula sam na ples iako sam se dugo stidela da plešem, počela sam da živim.

Miličin plan ishrane

Pravila za doručak

1 jedinica žitarica, suvih 30 g ili kuvanih 120 g.

Dozvoljeni su pirinač, griz, ovsene pahuljice, mekinje, heljda, ječam, pšenica u zrnu, hleb bez brašna 45 g.

1 jedinica proteina

120 g termički obrađenog mesa ili 2 jajeta ili 120 g mladog sira ili 240 g mleka i mlečnih proizvoda ili 120 g termički obrađene ribe ili 60 g orašastih plodova

1 jedinica voća

170 g bilo kog voća

Galete

Potrebno je:

30 g kikiriki putera, 30 g oraha, 30 g pirinčanih ili kukuruznih galeta, banana

Priprema

Sve sastojke stavite u blender, dobro usitnite i pecite u aparatu za galete.

foto: Shutter

Pravila za ručak

1 jedinica proteina

120 g termički obrađenog mesa ili 2 jajeta ili 120 g mladog sira ili 240 g mleka i mlečnih proizvoda ili 120 g termički obrađene ribe ili 60 g orašastih plodova

1 jedinica masnoće

15 g ulja ili 60 g kisele pavlake ili 60 g maslina

1 jedinica povrća

170 g termički obrađenog bilo kog povrća

1 jedinica voća

170 g bilo kog voća

Piletina u sosu od šargarepe

Potrebno je

100 g mešavine boranije i graška, 70 g šargarepe, 100 g pilećih bataka bez kostiju, 15 g mocarele, 7 g ulja, 60 g soka od paradajza, senf, suvi začin

Priprema

Izgrilujte batak koji ste prethodno premazali senfom. Na malo ulja prodinstajte šargarepu, pa kada omekša, dodajte sok od paradajza, začine i mocarelu. U slanoj vodi skuvajte grašak i boraniju i začinite po ukusu. Sos sipajte preko mesa i poslužite uz kuvano povrće.

Pravila za večeru

1 jedinica proteina

120 g termički obrađenog mesa ili 2 jajeta ili 120 g mladog sira ili 240 g mleka i mlečnih proizvoda ili 120 g termički obrađene ribe ili 60 g orašastih plodova.

1 jedinica masnoće

15 g ulja, 60 g pavlake, 60 g maslina plus 400 g svežeg povrća

Zapečeno povrće

400 g mešavine povrća (grašak, prokelj, brokoli, boranija, paprika), 2 jajeta, 60 g kisele ili neutralne pavlake, so.

Priprema

Umutite jaja, pavlaku i so. Povrće kratko prokuvajte, sipajte ga u pleh, prelijte mešavinu pavlake i jaja i zapecite u rerni.

