NIKO KAO TI, TATICE MOJ! Evo kako očevi utiču na ĆERKE!

Očevi i ćerke su neiscrpna inspiracija za psihologe i sociologe. Zna se da su muškarci slabi na žensko potomstvo i da tokom odrastanja svojim mezimicama često gledaju kroz prste. I ne samo to - muška figura u kući ima poseban značaj za žensko dete.

Često čujemo da se devojke udaju za mladiće koji ih podsećaju baš na njihovog tatu, iako se to na prvi pogled možda ne čini tako. Potraga za modelom oca zapravo govori koliko su ljubav, pažnja i vaspitanje s njegove strane bili važni.

foto: Shutterstock

Volite njenu mamu

Ćerke će najpre gledati kako se njihov tata ponaša prema mami i odnosi između roditelja biće obrazac koji će se urezati u njihovu podsvest. Što više ljubavi otac pokazuje prema majci, to će one znati da u braku treba da postoje nežnost, pažnja i poštovanje muškarca prema ženi. To će upamtiti i tražiće isto kad odrastu.

Pokazujte ljubav uvek

Svaki otac želi najbolje svojoj ćerki, i to ne treba da drži u sebi, već da joj pokaže. Kad odrastu, one znaju da njega niko na svetu ne može da zameni, jer ih je on naučio šta znači biti voljena. Zato u uvek treba da im pokazuju ljubav, jer će time kod njih izazvati samopoštovanje. Devojčice koje ga rano izgrade biće zrelije i pametnije u izboru budućih partnera.

Gradite joj samopouzdanje

Ženska deca su danas suočena sa novim standardima ženskog izgleda, surovostima društvenih mreža i toksičnom uticaju vršnjaka, pa se može dogoditi da lako izgube samopouzdanje. Tata je onaj ko treba da ih uveri da su lepe i posebne kako u fizičkom, tako i u duhovnom smislu, i da ih nauči da veruju u sebe, bez čega mogu da se pogube u životu i pristanu da budu podređene.

Najsigurnija podrška

Kakve god greške da napravi, tata uvek mora da bude podrška ćerki. Naravno da je lakše dok je ona mala. Ali kada se tako nešto desi u odraslom dobu, i tada mora da stane iza nje. Naravno, ne treba da pravda njene loše postupke, već i da je iskritikuje ako treba, ali i u takvim situacijama ona mora da zna da je njegova ljubav jača od svega i da u njemu ima utehu.

foto: Shutterstock

Saznajte njene tajne

U mnogim prilikama devojčice žele da se povere upravo svom tati i da traže da ih pažljivo sasluša. Zato uvek nađite vreme za razgovor, ne prepuštajte to samo majkama, jer od oca ćerka dobija „muško“ mišljenje i savet.

Stvarajte zajedničke uspomene

Tate treba da se potrude da izvedu svoje ćerke na izlet, u bioskop, na sladoled, da se poigraju s njima ili im pročitaju priču ili ispričaju anegdote iz njihovog života. Ništa žensko dete neće draže upamtiti nego te posebne trenutke sa njim. Pokloni su takođe važni. Ne treba da budu skupi, već sitnica koja pokazuje da misli na nju i da zna šta ona voli. Tako će umeti da ceni i vrednuje ono što joj budući partneri budu poklanjali i da nauči šta je poklon od srca.

foto: Shutterstock

Naučite je svemu što možete

Ako ćerka želi da nauči da peca ili da popravi nešto na automobilu - naučite je da radi i takve stvari, koje nisu „ženske“. Preneti svoje znanje na decu izuzetna je osobina, a devojčice su posebno ponosne kada nešto nauče baš od tate. To se ceo život pamti.

Ne sputavajte je

Pojava mladića u životu ćerke kod očeva često izaziva zabrinutost i želju da ih zaštiti od mogućih problema. Ipak, moraju da znaju da se trenutak razdvajanja od mezimice približava. Ona će jednom napustiti roditeljski dom, i to je definitivno. Neka poštuje njen izbor, samo tako će pokazati da poštuje i nju.

foto: Shutterstock

Pustite je novi život

Tatina ćerka jednog dana postaje nečija supruga, a očevi teško doživljavaju taj trenutak. Ipak, neka je nasmejanog lica, bez patetike i tuge, pusti da odleti u svoje novo gnezdo, gde će sviti svoju novu porodicu, iz koje niko od njih neće biti izuzet. I zapamtite, ako je otac u vaspitanju ćerke dao sve od sebe, njen odlazak je početak njene životne misije, a na njemu je da čeka unuke, bude uz nju i da je kao i dosad voli - najviše na svetu!

