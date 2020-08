NEMOJTE PRIVLAČITI LOŠU ENERGIJU: Evo gde u domu treba držati CVEĆE za blagostavlje! Ovo odmah izbacite!

Postoji nekoliko pravila koje treba da poštujete kada kuću ukrašavate cvećem.

Pazite da vam biljke u teglama nisu suve i izbegavajte kuću ukrašavati osušenim cvećem. Ukoliko je bilje u teglici propalo i osušilo se - bacite ga. Mrtve stvari u dom unose mrtvu energiju, a to ne želite.

Takođe, neke biljke privlače lošu energiju, to su one koje imaju oštre delove ili bodlje. Uvek birajte biljke koje nisu šiljaste, već oble i prijatne na dodir. Na primer, zaobljeno bilje simbolizuje rast i napredak u životu i podstiče stvaranje pozitivnog zračenja u domu. S druge strane, palma ima šiljate listove, ali ipak simbolizuje dugovečnost - poželjno ju je držati u severnom ili istočnom delu kuće.

Svakako nabavite orhideju jer ona doprinosi isterivanju svega štetnog iz doma i stvaranju savršenstva i čistoće. Ona je odličan izbor ako pokušavate da postanete roditelji jer simbolizuje oplodnju. Veštačko cveće nije najbolji izbor, iako čini manje štete od osušenog. Ukoliko želite veštačko cveće, vodite brigu o tome da se na njemu ne gomila prašina jer to priziva haos i lošu energiju.

Saveti gdje u domu držati biljke:

Dnevna soba

Ova prostorija mnogim ljudima služi za druženje, povezanost i pomlađivanje, stoga je napunite biljkama. Stavite ih na police, na sto, na dasku pokraj prozora... Okružite se zelenilom jer ono podstiče rast i procvat života svih ukućana.

Kuhinja i trpezarija

Sukulenti u velikoj tegli na stolu su odličan su izbor za ovu prostoriju. Oni privlače dobru energiju. Za kuhinju su idealni mali vrtovi postavljeni uz prozor, u njima možete saditi razno začinsko bilje, poput peršuna, bosiljka...

Kupatilo

Tu je dobro imati biljke koje vole vlagu. Na primer, orhideje uspevaju na ovakvim mestima pod uslovom da postoji izvor prirodnog svetla.

Spavaća soba

U ovoj prostoriji ne želite imati previše biljaka, jer su one aktivne (jang) energije koja može sabotirati opuštanje i obnovu organizma. No, postoji jedna biljka koja je poželjna u spavaćoj sobi, a to je afrička ljubičica koja simbolizuje ljubav i novac. I ljiljani su dobar izbor jer njegovi zaobljeni listovi deluju umirujuće.

