CEO ŽIVOT POGREŠNO KUVATE ČAJ! Evo kako da ga pravilno skuvate, a ovu grešku svi PRAVITE!

Kako kuvate čaj tako što zagrejete vodu dok ne proključa i njome prelijte vrećicu čaja? Stručnjaci iz Velike Britanije kažu da je to pogrešno.

Naime, oni smatraju kako je prokuvavanje vode mit zbog kog čaj nema dobar ukus. Kako bi čaj, jedan od najzdravijih napitaka, imao najbolji učinak na naš organizam, voda ne bi trebalo da bude toplija od 80 stepeni.

Martin Isark, profesionalni degustator hrane i pića, tvrdi da je dodavanje kipuće vode danas suvišno, dok je u prošlosti bilo neophodno kako bi se uverili da je voda sigurna za piće.

"Prevruća voda ubiće poželjne arome čaja, a ostaće vam jak ukus suvih tanina. Prekuvavanjem vode i predugim držanjem vrećica u takvoj vodi dobićete lošu šoljicu čaja", smatra stručnjak.

Isark predlaže dodavanje hladne vode, tako što ćete u šoljicu uliti 80 posto kipuće vode i 21 posto hladne.

Za beli, zeleni i žuti čaj dovoljna vam je temperatura do 70 stepeni, za crni čaj do 95 stepeni i za voćni čaj do 100 stepeni.

