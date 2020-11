PRIJATELJSTVO KOJE JE RAZNEŽILO SVET Život je Mariju (91) i Vini (94) razdvojio pre 73 godine, a onda su se srele u STARAČKOM DOMU

Marion Darbišir (91) i Vini Šo (94) sprijateljile su se u svojim dvadesetim godinama, kada su radile zajedno u fabrici za proizvodnju muških pantalona. Međutim, izgubile su kontakt nakon što je Vini napustila fabriku i udala se. Danas žive zajedno u domu za stare, a susret nakon sedam decenija, sve je raznežio.

Gostujući u jednom britanskom jutarnjem programu, bake su objasnile kako su odmah prepoznale jedna drugu i obnovile prijateljstvo, priznajući da vole da pričaju o "muškarcima",a zatim su flertovale sa voditeljem na čega su se gledaoci slatko nasmejali.

- Marion me je prepoznala po imenu. Pitala je kako se prezivam i kada sam rekla "Šo", rekla je: "O, to je to" - objasnila je Vini.

- Nisam mogla da verujem kada sam je videla za istim stolom na večeri, rekla sam: "Jel to Vini Šo?" Mislila sam da u blizini ne može biti mnogo žena sa takvim imenom. Osećam se srećno, sada se jednako dobro slažemo kao i tada - priča Marion.

Svoje karijere započele su kao pripravnice u fabrici, gde su kao tinejdžerke radile smene od po 10 sati radnim danima i subotom. Uprkos tome što toliko godina nisu imale kontakt, sada žive zajedno u domu.

Marion je došla u dom u maju, radi rehabilitacije nakon borbe sa Kovid-19 virusom, budući da je nakon oporavka bila usamljena kod kuće. S obzirom da nema decu, morala je da se osloni na svoje nećake kada je reč o kupovini, ali dodaje da je sada srećnija nego ranije od kada živi sa Vini.

- Nismo se videle 73 godine, pa je susret bio veliko iznenađenje za obe. Koliko ljudi se sastane, a da su bili prijatelji i nisu se čuli od 18. do 91? - dodaje ona.

Osoblje doma kaže da vreme provode zajedno, smišljajući nestašluke i učestvujući u aktivnostima sa ostalim korisnicima.- Napustila sam školu sa 14 godina i otišla da radim u fabriku. To nam je bio prvi posao i radile smo od 8 do 18 sati i subotom do 12. Izgubile smo kontakt i nikada se nismo srele do sada. Kad sam se udala, napustila sam posao, jer se to tada tako radilo. Udate žene bi prestajale da rade. Nisam mogla biti srećnija kada smo se ponovo srele i prisetile starih uspomena, lepo je imati prijatelja - objasnila je Vini, baka osmogodišnjaka i prabaka četvoro dece.

Prijateljstvo ove dve žene raznežilo je Veliku Britaniju, pa su ljudi delili svoje utiske na društvenim mrežama.

