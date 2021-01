STARI TRADICIONALNI KOLAČ ZA SRPSKU NOVU GODINU! 3 recepta za VASILICE koje svaka kuća treba da ima na trpezi na ovaj DAN!

Na Mali Božić kojim 14. januara počinje i Nova godina po julijanskom kalendaru slavi se Sveti Vasilije Veliki, a na taj dan domaćice mese vasilice da obraduju svoje ukućane i prve komšije, kako bi cela godina prošla u skladu i prijateljstvu.

Vasilice se tradicionalno pripremaju na dan 1. januara po julijanskom, odnosno 14. januara po gregorijanskom kalendaru. Na taj dan se upokojio i arhiepiskop Sveti Vasilije, nazivan pčelom crkve Hristove, koja nosi med vernima i svojom žaokom bode jeretike - bezbožnike.

Mogu biti i slane i slatke, ali jedno im je zajedničko: mese se sa mnogo ljubavi i jedu tople na Mali Božić! U Srbiji se kolači nazvani vasilice spremaju od kiselog ili lisnatog testa, a i jedni i drugi se prelivaju medom. Takođe, vasilica je i naziv za proju koja se u nekim krajevima služi na Mali Božić, s tim što se i ona ukrašava na poseban način.

Slatke vasilice se šaraju tako što se nekoliko strukova slame uvežu u snopić crvenim koncem pa se onda vrhovima bocka testo i to tako da se rupice formiraju oblik krsta. Za proju-vasilicu, domaćica pripremi šuplje grančice zove, veže ih u snop pa njime izvadi kružiće testa koji se kasnije daju stoci da bude napredna i zdrava cele godine.

Mnoge domaćice pripremaju vasilicu kao i božićnu česnicu - prema starom receptu za domaći hleb.

Vasilica od projinog brašna

Sastojci:

3 šoljice projinog brašna

3 šoljice pšeničnog brašna

3 jaja

2 šoljice ulja

1 prašak za pecivo

Kašičica soli

3 šoljice kisele vode.

Priprema:

Umutite jaja, dodajte vodu i ulje, pa polako dodajte izmešanom brašnu sa praškom za pecivo. Pecite u podmazanom plehu na oko 200 C.

Vasilice sa medom

Sastojci:

800 gr brašna

200 g masti

40 g svežeg kvasca

1 kašičica soli

1 kašika šećera

Mlaka voda

Med

Priprema:

Izmešajte brašno i mast pa polako dodajte uskisli kvasac i so, umesite meko testo i podelite ga na manje lopte. Ostavite da testo naraste pa svaku loptu razvite u manju lepinju. Jednu lepinju razvijte oklagijom i isecite na trake koje ćete koristiti za ukras.

Ostale lepinje preklopite na sredini, formirajte ih u oblik hlepčića i ukrasite uvijenom trakom. Vasilice stavite u podmazani pleh posut brašnom i ostavite da narastaju još desetak minuta. Pecite na temperaturi 200 C, poslužite tople i prelivene medom. U nekim krajevima se vasilice peku u obliku običnih okruglih lepinja, a postoji i običaj da se išaraju vrhom slamčica vezanih u snop crvenim koncem.

Vasilice od lisnatog testa

Sastojci:

600 g brašna

25 g svežeg kvasca

1 kašičica soli

1 jaje, 3 dl mleka

250 g margarina

Med za premazivanje

Priprema:

Izmešajte brašno, so, uskisao kvasac i jaje pa sa mlakim mlekom zamesite testo. Razvite i premažite sa trećinom margarina, preklopite kao za lisnato testo i ostavite na hladnom petnaestak minuta. Ponovite to još dva puta dok ne utrošite margarin. Razvite konačno testo debljine prsta, isecite na kocke i pecite u rerni na oko 180 C. Služite tople i prelivene medom.

