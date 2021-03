MAJKA VIDELA UŽASAN PRIZOR NA BEBI KAMERI: Svekrvi više neću dati da mi čuva DETE! Sin je plakao, ona ga uzela i usledio ŠOK POTEZ

Jedna majka progovorila je o svom šoku nakon što je videla kako svekrva "doji" njenog sina bez dozvole. Žena je detaljno opisala ovaj nesvakidašnji događaj.

Ona je objasnila kako bebu doji vikendom, a u svim ostalim prilikama jede iz bočice. Svekrva čuva svoga unuka tokom dana dok su roditelji na poslu i rečeno joj je da koristi bočicu kada mu treba hrana. Međutim, jednog dana žena se užasnula kada je otišla da proveri kako im ide.

"Juče, dok sam bila na poslu, otvorila sam aplikaciju na svom telefonu kako bih proverila da li je moja svekrva uspela da naterati bebu da drema u krevetiću. Kada sam pogledala u kameru, moja svekrva ga je držala s podignutom majicom, a on joj je bio 'zakačen' za dojku. Jednostavno je samo sisao; očito nije dobio mleka jer moja svekrva, naravno, ne doji", napisala je.

Žena je pokušala da dobije svekrvu na mobilni telefon, ali ova se nije javljala. Na kraju je uspela da dobije svog supruga, kog je zamolila da nazove svoju majku. Ona mu je objasnila da to radi jer je dete plakalo. To je nekada radila sa svoje četvoro dece, pa je mislila da će uspeti i s unukom. Svekrva se takođe požalila što je njena snaja proveravala kameru tvrdeći da je to "narušavanje privatnosti". Užasnuta majka upitala je korisnike interneta da li je preterala s odlukom da više ne želi da svekrva čuva njeno dete.

"Ne želim da više čuva moju bebu. Možemo da priuštimo dadilju ili vrtić. Kada sam joj to rekla, ona se izbezumila i nazvala me k*jom jer je ona samo pokušavala da smiri svog unuka i to za nju nije bila velika stvar. Kaže da joj oduzimam unuče i da sam nepravedna. Moj muž razume zašto sam uzrujana, ali želi da joj pruži još jednu priliku da čuva našu bebu.", ispričala je mama.

