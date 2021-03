PRAVILO 3x3 PROMENILO MI JE BRAK: Muž i ja smo srećniji nego ikad, to što nam je NAGRIZALO odnos je NESTALO!

Roditeljstvo navodno promeni svaku vezu, a vreme koje ste inače provodili zajedno pretvori se u neprekidan niz obaveza.

To je razlog što dolazi do čestih svađa među partnerima. U takvom začaranom krugu našla se i mama, koja je svoje rešenje za taj problem anonimno podelila.

Mama je ispričala kako je jedan dan njen suprug neplanirano otišao malo da odspava usred dana dok su deca bila budna. Usledila je svađa, a nekoliko sati kasnije, kada su deca već zaspala njen suprug je predložio 3x3 pravilo, o kojem mu je pričao prijatelj koji je bio na bračnom savetovanju.

To pravilo kaže da svaki roditelj dobije tri sata tokom nedelje koji su samo za njih. Ta tri sata se mogu iskoristiti odjednom, ali mogu se i podeliti, jedino je bitno da svaki roditelj to vreme provede sam, radeći šta god želi. Povrh toga, par bi trebalo da odvoji i dodatna tri sata koji bi bili samo za njih kao par. To bi mogao biti sastanak u gradu ili se može raditi o pola sata svake noći kada deca odu da spavaju.

"Koristimo pravilo već mesec dana i šokirali smo se koliko su se stvari promenile. Dogodilo se i nešto mnogo dublje, sve zameranje, taj tihi rak koji nam je nagrizao brak, jednostavno je nestao", rekla je i dodala da je zbog toga što je znala da će imati vreme za sebe postala automatski manje ljuta kada bi je sada neko prekinuo u gledanju poruka na mobilnom telefonu ili u nečemu sličnom.

"Imam li sada više razumevanja za potrebu svog supruga da malo odspava popodne? Naravno. Želim i dalje zbog toga da upalim usisavač na najjače i usisavam pored njegove glave? Naravno, ipak smo svi mi samo ljudi", našalila se za kraj.

