OVO CVEĆE DRŽIMO U STANU A OPASNO JE! Stručnjak objasnio koje biljke UGROŽAVAJU zdravlje, pa i kad su u vazi! Izazivaju TROVANJE

Dragan Mirković, inženjer šumarstva, otkrio je koje su sobne biljke i cveće opasni za ljude ili životinje koje borave u tom životnom prostoru.

Kada biramo sobno cveće, obično je njegov izgled prvi kriterijum. A među biljkama ima onih kome mogu izazvati jake alergijske reakcije, mučninu ili čak trovanje i nikako ih ne bi trebalo držati u stanu!

"Ljudi se rukovode onim što im je lepo, tek posle pitaju da li je otrovno ili korisno u stambenom prostoru. Nije to pogrešno, to je normalno. Sve biljke koje imamo u životnom prostoru su u nekoj većoj ili manjoj dozi štetne za zdravlje. Ukoliko se konzumiraju, ili se rukuje s njima, dodirne se sok, onda smo izloženi štetnim materijama. Kućni ljubimac kao što je mačka će srušiti i gricnuti biljku. Ko ima ljubimce svakako nema mnogo biljaka", rekao je on.

Popularna biljka je fikus, a trebalo bi biti veoma oprezan jer su njegovi sokovi otrovni.

foto: Printscreen

"Ako ga orezujete ili presađujete i koža vam dolazi u kontakt sa sokovima iz biljke, to je opasno, uvek nosite rukavice kada rukujete fikusom", rekao je on.

Odrasli, naravno, neće uzeti biljku i gricnuti list, ali deci svašta može da padne na pamet zbog čega bi trebalo paziti da biljka nije detetu nadohvat ruke.

Reakciju mogu imati i osobe koje imaju alergije, njima će smetati čak i cvet u vazi!

Za osobe koje imaju alergijske reakcije, to su uglavnom cvetnice, čak i rezani cvet u fazi intenzivnog cvetanja kada ima mnogo polena. Kome polen smeta, imaće probleme u respiratornom smislu. Astmatičari, deca koja će možda pojesti list biljke, u riziku su. Deca su u problemu i jer diraju kaktuse", rekao je on.

"Trenutno je popularna monstera, čiji sokovi mogu da stvore iritaciju kože, fikusi, azaleja koja je lepa cvetnica a prilično je toksična za ljudski organizam. Njihovi sokovi su opasni za osetljivu kožu ili ljude koji imaju alergije, kao što je alergija na prašinu, lisno dekorativne biljke pogoršavaju alergiju jer se na njihovim velikim listovima skuplja prašina", otkrio je inženjer Mirković na Prvoj TV.

foto: Profimedia

Ako se pojede list azaleje, može izazvati grčeve pa čak i napad nalik epileptičnom. Zamija je opasna za kućne ljubimce, a difenbahija, otkrio je on, ne bi trebalo da ima štetno dejstvo na zdravlje.

foto: Profimedia

