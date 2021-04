UŠLA SAM MU U BELEŠKE NA TELEFONU I ONO ŠTO SAM VIDELA ME RAZORILO: Njegova agonija krenula je kad smo počeli da živimo zajedno!

Devojka je tražila savet od terapeuta za svoj problem sa dečkom, sa kojim je u vezi naišla na veliki problem, pa mu je pročitala poruke i ostala u čudu.

"Dečko i ja smo u prvoj godini veze imali odličan s*ks ali čim smo počeli da živimo zajedno, strasti je nestalo", napisala je jedna žena anonimno u pismu Deidre Sanders.

Isprva je, kaže, za njega pronalazila opravdavanja jer je baš bio ostao bez posla i upao u depresiju, ali je nakon nekog vremena odlučila da sazna što se još s njim događa, pa mu je potajno pregledala mobilni telefon.

"Dugo sam se osećala kao najsrećnija na svetu", počela je devojka, a onda otkrila da je muškarac počeo da odbija intimne odnose.

"Bilo je kao da čitam zapis iz dnevnika, a napisao je da mu se više ne sviđam, odnosno da me voli ali više nije u mene zaljubljen", priča ona, a napisao je i da se s njom više ne vidi u budućnosti, te da mrzi njene tetovaže, boju kose i modni ukus, a ni s*ks s njom ga više ne zanima.

"Ako je s*ks prestao kad ste počeli da živite zajedno, možda on naprosto ne zna da se veže" rekla joj je Deidre i podsetila devojku da je s njom sve u redu, te je upozorila da ne čeka da on prekine već da sama to napravi.

