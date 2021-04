10 PUTA KAD SU MLADE OSTAVILE SVOJE GOSTE BEZ TEKSTA: Nesuđene deveruše iznele GNUSNE detalje, nikad nisu imale VEĆE NEPRIJATNOSTI

Planiranje venčanja nije za one slabijeg srca, a isto se ponekad odnosi i na goste.

Kume su se ovoga puta okupile na društvenim mrežama ne bi li podelile svoja iskustva s "mladama iz pakla".

1. Moja prijateljica se verila nedavno nakon što sam zbog vanmaterične trudnoće gotovo izgubila život. Nakon što mi je objavila veselu vest, nonšalantno mi je rekla da s drugim pokušajem trudnoće ipak pričekam do nakon njenog venčanja. Razlog? Ne zato što je mislila da trudna neću stati u haljinu niti zato što nije želela decu na svojoj svadbi već zato što bi moj eventualni drugi pobačaj potpuno odvukao pažnju od njene svadbe. Od toga dana ne razgovaramo.

foto: Profimedia

2. Otac mlade doživeo je srčani udar tokom ceremonije. Dok su ga na nosilima odvodili u bolnicu, mlada je u suzama vrištala: ‘Kako si mi ovako upropastio venčanje?!’”

3. Našoj prijateljici, koja je imala rak dojke i bila slaba od hemoterapije, nije dopustila da sedne do kraja ceremonije.

4. Moja najbolja prijateljica me izbacila iz svoje grupe deveruša jer su njena majka i ona zaključile kako sam previše debela i kako će to ograničiti izbor haljina i, još gore, izgledati loše na fotkama.

5. Mlada je bila plavuša i sve su njene djeveruše (osim mene) bile brinete pa me nonšalantno zamolila da kosu ofarbam u smeđe kako bi ona mogla biti jedina plavuša.

foto: Profimedia

6. Izgubila sam par kila u razdoblju od početka planiranja venčanja pa do same ceremonije. Nakon što me videla, mlada me izbacila iz povorke kako niko ne bi bio mršaviji od nje.

7. Moja sada bivša najbolja prijateljica je mene i još jednoj od devojaka tražila da u povorci učestvujemo bez naočara jer bi upropastile njenu viziju o tome kako bi sve trebalo da izgleda. Da bi stvar bila gora, tu nam je vest najavila jutro pre ceremonije zbog čega je bilo nemoguće nabaviti sočiva. Neću ni spominjati to da smo obe imale vrlo visoku dioptriju i jednostavno nismo bile u mogućnosti.

8. Nazvala me nakon venčanja da me pita imam li još uvek račun od poklona koji sam joj kupila te tražila da joj ga dam kako bi ga zamenila za nešto drugo.

9. Morala sam da otkažem odlazak na venčanje svoje prijateljice kako bih otputovala kod tate koji je u to vreme umirao od raka. Bila je izvan sebe od ljutnje pa mi je nabijala krivicu zato što nisam mogla da priuštim oba putovanja.

10. Nakon što je ceremonija završila, mlada nas je informisala kako deveruše i kuma neće dobiti obrok na venčanju kako bi uštedeli nešto novca. Nakon što smo je svi začuđeno pogledali, odgovorila je: "Imale ste privilegiju da budete na mom venčanju, to vam nije dovoljno?"

foto: Profimedia

