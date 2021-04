SENZOR ZA KRIVLJENJE KIČME: Pojas za leđa koji vas opominje VIBRIRANJEM da se ispravite!

Krivljenje leđa je ponajmanje estetski problem. Ono na duže staze donosi razne ozbiljne probleme sa kičmom, bolove, otežano kretanje i slično. Brojni pojasevi koje ste probali ne daju rezultate, jer brzo odustanete od njih s obzirom da žuljaju, stežu i tako vam izazivaju nervozu. Ali, sa ovim pojasom sigurno niste još pokušali – pogledajte OVDE!

Sada se pojavilo „pomagalo“ koje će vas oduševiti svojom praktičnošću i svojom efikasnošću, a to je korektor za leđa koji poseduje SENZOR! Čemu senzor služi? On služi za to da detektuje kada iskrivite kičmu i da vas opomene da se ispravite. Zvuči sjajno, zar ne?

Njega navlačite poput prsluka i bretele stežete onoliko koliko vama to prija, a da vam ipak pomaže da držite kičmu pravilno. Pre oblačenja aktivirajte senzor i on će vas svaki put kada savijete kičmu više nego što bi trebalo upozoriti blagim, a ne neprijatnim vibriranjem. Vibracije nisu ni bolne ni bučne.

foto: Promo

Predviđeno je da ga nosite ispod ili preko tanke majice (kako biste osetili kad zavibrira). Bretele mogu da se podese , a napravljene su od mekog prijatnoga materijala koji vas ne grebe, ne bode, ne steže i ne žulja.

Ovaj korektor mogu da nose i deca i odrasli.

Prema istraživanjima koja su sprovedena sa ispitanicima koji su nosili ovaj korektor sa senzorom, nošenje samo 2 sata dnevno ovog korektora u roku od samo 3 nedelje donelo je primetno poboljšanje.

