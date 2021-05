KAKO SE PRAVILNO SPREMA KUPUS SALATA: Ključ je u redosledu sastojaka da bi bila SAVRŠENA! (RECEPT)

Kuvar iz beogradskog restorana, podelio je trik sa savršenu kupus salatu.

Sastojci:

kupus (sitno seckan) so ulje sirće šećer na vrh kašičice peršun za dekoraciju

Priprema:

Ovo su sastojci za najobičniju kupus salatu, ali ono što će joj dati ukus kao iz restorana je redosled stavljanja sastojaka i dodatan trik na kraju.

1) Prvo sipajte u kupus so na vrh kašičice i isto toliko šećera. Izgnječite kupus rukama i ostavite da odstoji par minuta.

2) Sipajte ulje, da obloži salatu, pa potom i sirće. Promešajte i dodajte so na kraju.

So na kraju je ključan sastojak svake dobre salate, jer kako kaže naš kuvar, domaćice obično tu greše. Po inerciji prvo sipaju so u salatu, pa potom naliju sirće i ulje, što dovodi do toga da so padne na dno i praktično bude isprana uljem i sirćem.

Kurir.rs/Magazin Novosti

