BRUTALNA PREPISKA! Mladić izvređao devojku na račun DEBILJINE, a na kraju dobio ŽESTOKU KAZNU! (FOTO)

Jedna devojka prestravila se odgovorom koji joj je poslao dečko na aplikaciji za upoznavanje.

Na toj aplikaciji devojke se "nabacuju" tipovima, a Florens Simpson na Tviteru je podelila okrutnu prepisku s jednim od svojih pratilaca.

Dopisivanje je otvorila pitanjem koje uvek postavlja, tvrdeći kako je u prošlosti dobijala urnebesne odgovore.

"U redu, zamisli ovo. U velikom si supermarketu i pitaš me želim li nešto. Ja ti odgovorim 'Iznenadi me'. Šta ćeš mi doneti?", upitala je mladića, a on joj je kratko odgovorio: "Slimfast".

"Predivno", odgovorila mu je Florence.

"Morate voleti muškarce. Nemojte osuđivati moje pitanje, obično dobijem urnebesne odgovore", poručila je uz prepiske.

"Briga me što mu se ne sviđa moj tip tela, brine me to što me svesno dodao samo kako bi mi napisao nešto nepristojno", dodala je kasnije.

Njen tvit postao je viralan s gotovo 30.000 lajkova i 300 komentara u kojima su joj korisnici pružili podršku.

Florens je kasnije dobila odgovor od aplikacije u kojoj su joj poručili da neće tolerisati "nepristojno i nasilno ponašanje". Dodali su da su pronašli korisnika i blokirali njegov profil s aplikacije.

