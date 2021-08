DEVOJKA OTKRILA STRAŠNU ISTINU O SVOM DEČKU: Shvatila da je VARA zbog njegove NEOBIČNE navike! (VIDEO)

Dijana je preduzetnica i osnivačica jednog kozmetičkog brenda, a u videu na TikToku je otkrila neobičnu stvar koju je njen partner počeo da radi zbog čega je saznala da je vara.

- Ono na što morate obratiti pažnju je ako počne da odlazi u kupatilo malo češće nego što to obično čini, pogotovo ako pojača zvuk na telefonu skroz do kraja i počne se smejati kao da stvarno nešto gleda. Međutim, on zapravo šalje poruke ostalim devojkama i govori im da radi drugu smenu i da će im poslati poruku čim bude mogao. Takođe, ako počne češće da odlazi u kupatilo kada zajedno odete u restoran ili na slična mesta - rekla je u videu, a prenosi The Sun.

Ovaj video je pokrenuo lavinu komentara pa su se tako i druge žene počele javljati kako bi otkrile stvari koje su primetile da su njihovi bivši partneri počeli raditi kada su ih varali. Devojka je objavila još nekoliko snimaka na ovu temu, odnosno kako prepoznati da vas vaš muškarac vara.

Jedna od njih otkrila je da bi njen suprug počeo nasumično da spava na kauču, dok je druga rekla da je primetila da stvari nisu kao i inače kad je njen partner zaključao vrata iza sebe.

Treća je komentarisala da bi muškarac mogao da vara kada počne da dopušta ženi da sve plaća ili ako izlazi napolje da puši pa ga nema sat ili dva.

Jednostavno, bilo kakve promene u rutini mogu biti vrlo sumnjive.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:52 LENA KOVAČEVIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU O SVOM NASTUPU: Iznenadila sam se koliko je ljudi došlo, bilo je fantastično!