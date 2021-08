MAJKA MOJU ĆERKU (4) UPORNO ZOVE SARA, IAKO JOJ TO NIJE IME: Odbija da je oslovljava pravim nazivom i to iz ovog GROZNOG RAZLOGA!

Jedna žena podelila je svoju čudnu priču i ostavila bez teksta mnoge. Naime njena majka namerno četvorogodišnju unuku oslovljava pogrešnim imenom.

- U mojoj porodici postoji jedna tradicija. Ja nosim majčino ime, moja majka nosi ime moje bake... sve žene u našoj porodici nose isto ime, to je naša tradicija već mnogo generacija. Međutim, mama i ja nemamo dobar odnos i zato sam rešila da prekinem tu tradiciju i ćerki nadenem drugačije ime. Vrlo svesno sam odabrala to drugo ime, jer ima važno značenje.

Naime, dala sam joj ime Sijera. To je lik iz jedne knjige, žena koja uklanja kletve. To ime sam izabrala kako bih razbila kletvu užasnog odnosa majka/ćerka koji ja imam sa svojom majkom. Moja mama to ne zna, ali tati sam rekla šta znači ime njegove unuke i potpuno me podržava.

Naravno, moja mama je povređena. Međutim, ona to pokazuje tako što od kada sam rodila ćerku ona odbija da joj izgovori ime pravilno.

Umesto da kaže Sijera, uvek kaže Sara. Baš svaki put. Sijera nije teško za izgovor, nema uvrnuta slova iz drugih jezika, bukvalno je ništa ne sprečava da izgovori Sijera. U početku sam joj fino ukazivala da greši i ispravljala je, a onda sam shvatila da to namerno radi i počela da gubim živce. Kada joj skrenem pažnju, ona mi kaže "Ma znaš ti mene, ja sve izgovaram netačno". Znamo obe da to nije istina. Na kraju, jedan moj nećak dobio je ime po jednom nordijskom bogu. Međutim, moja majka nema nikakav problem da pravilno izgovori njegovo ime.

Stvar je došla do usijanja pre par meseci kada smo se posvađale oko iste teme. Izgovorila je netačno ime moje ćerke, ja sam joj skrenula pažnju i ona mi je rekla: "Pa ne bismo imale ovaj problem da si joj dala naše porodično ime". Dakle, moja majka je toliko sitna duša da namerno pogrešno izgovara ime rođene unuke. Trenutno mi je taktika da kada pita "Gde je Sara" neprestano pitam ko je Sara, sve dok konačno ne izgovori Sijera.

- Ne prihvataj njene bedne izgovore. Reci joj otvoreno da znaš zašto odbija da joj izgovori ime i konačno razrešite taj sukob koji je mnogo dublji od imena.

- Majka ti je grozna, teška i sitničava. Nauči devojčicu da se ne odaziva na pogrešna imena - savetuju je korisnici interneta.

Kurir.rs/A.A./Reddit

