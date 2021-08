ISTRAŽIVANJE OTKRILO VELIKU ISTINU O MUŠKARCIMA I NOVCU: Ako ima manju platu od ŽENE, on će patiti i PLAKATI od nezadovoljstva

Premda ravnopravnost u svetu rada igra sve važniju ulogu u društvu, još uvek postoji velika razlika u platama među polovima. To znači da muškarci obično zarađuju više novca od svoje partnerke - ali kakav uticaj ima na vezu kada se dogodi suprotno?

Kako bi saznala kako prihod utiče na vezu, dr Vanesa Gaš, sociološkinja sa univerziteta Siti u Londonu, bliže je posmatrala takozvani "jaz u plati partnera". Istraživanje se temelji na opšem istraživanju iz Velike Britanije, koja ima podatke iz nešto manje od 40.000 domaćinstava.

Nakon što je procenila ove opsežne informacije, stručnjakinja je došla do uzbudljivog rezultata: "Utvrdili smo da muškarci pate kad zarađuju manje od svojih žena", kaže dr Vanesa.

Prema istraživanju, muškarci koji zarađuju manje od svoje partnerke više su nezadovoljni svojom vezom. Istovremeno, na dobrobit žena ne utiče kad muškarci donose više novca kući.

"Ovi rezultati ukazuju na to da je "jaz u platama partnera" pojačan ili podržan normama muškog hranitelja", naglašava ona u svom istraživanju. Je li sve to pitanje ega i može li se pratiti do zastarelih rodnih uloga? Prilično smo sigurni da razlike u platama u vezi ne bi trebale biti uzrok sreće ili nesreće - bez obzira na to zarađuju li žena ili muškarac više ili manje.

